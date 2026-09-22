Muere trabajador de 25 años en proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá

Un trabajador de 25 años falleció la noche del lunes 21 de septiembre mientras laboraba en el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, específicamente en el área de Farfán, dentro del túnel.

El trabajador laboraba para una empresa subcontratista de la Línea 3. Según informó el Consorcio HPH Joint Venture, el hecho habría ocurrido tras un incidente relacionado, de manera preliminar, con una presunta descarga eléctrica.

Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades competentes, por lo que aún no se han establecido oficialmente las causas del fallecimiento.

El Metro de Panamá lamentó profundamente el fallecimiento del trabajador y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados. La entidad señaló que se mantiene atenta a las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el Consorcio HPH Joint Venture manifestó que, desde que tuvo conocimiento del incidente, ha brindado el apoyo y acompañamiento correspondientes, y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y suministrar toda la información requerida como parte de las investigaciones en curso.

El consorcio reiteró su compromiso con el desarrollo responsable del proyecto y con el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones aplicables a sus operaciones.