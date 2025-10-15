‘Navidad sin Contrabando’: Aduanas incauta mercancía valorada en más de $36 mil

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Zona Central y Azuero de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) inició el operativo denominado “Navidad sin Contrabando”, reteniendo una gran cantidad de mercancía ilegal en operativos simultáneos en las provincias de Veraguas y Herrera. Los productos incautados, resultado de un trabajo de inteligencia en el territorio nacional, alcanzan un valor estimado total de $36,400.18 y buscan disminuir las actividades de contrabando y falsificación durante las fiestas de fin de año.

Cosméticos ilegales en salón de belleza

El primer operativo se ejecutó mediante una diligencia de allanamiento en un salón de belleza ubicado en Veraguas. Los inspectores aduaneros retuvieron más de 3,146 artículos para el cuidado del cabello, esmaltes y cremas que habían sido reenvasadas. La mercancía ilegal, valorada en $13,974.18, no solo carecía de la documentación legal de procedencia, sino que, además, una gran parte no cumplía con las normativas sanitarias y presentaba fechas de caducidad vencidas, lo que representa un “riesgo significativo para la salud pública”.

Zapatillas de marca camufladas en Divisa