‘Navidad sin Contrabando’: Aduanas incauta mercancía valorada en más de $36 mil

El segundo operativo se desarrolló en Divisa, Herrera, donde inspectores de la DPFA detuvieron un camión dedicado al traslado de encomiendas con destino al occidente del país.Tras la inspección, descubrieron que, camuflados bajo varias unidades de llantas de segundo uso, se transportaban 327 pares de zapatillas de reconocidas marcas sin la debida documentación. El valor estimado de este calzado ilegal asciende a $22,425.Actualmente, los departamentos de Instrucción Sumarial y Propiedad Intelectual de Aduanas realizan las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades, investigar el posible fraude marcario y determinar las acciones legales a seguir contra los responsables.