Nuevos precios de la gasolina y el diésel en Panamá del 9 al 23 de enero de 2026

A partir de este viernes 9 de enero de 2026 rige en Panamá un nuevo ajuste en los precios máximos de venta al consumidor de combustibles líquidos, el cual estará vigente hasta el 23 de enero de 2026.

La actualización fue publicada por la Secretaría Nacional de Energía mediante resolución oficial y contempla variaciones en los precios de la gasolina y el diésel.

En la ciudad de Panamá y Colón, el precio por litro de la gasolina de 95 octanos quedó en B/. 0.840, la gasolina de 91 octanos en B/. 0.782 y el diésel bajo en azufre en B/. 0.763. En Arraiján y La Chorrera, los precios son B/. 0.843 para gasolina de 95, B/. 0.785 para gasolina de 91 y B/. 0.766 para diésel. En Santiago y Chitré, se cotizan en B/. 0.853, B/. 0.795 y B/. 0.777 por litro, respectivamente.

En regiones del interior, los precios son ligeramente superiores debido a costos de logística y transporte. En David, la gasolina de 95 octanos está en B/. 0.861, la de 91 en B/. 0.803 y el diésel en B/. 0.785. En Boquete y Frontera, los precios son B/. 0.864 para gasolina de 95, B/. 0.806 para gasolina de 91 y B/. 0.787 para diésel.

En Puerto Armuelles, los valores son B/. 0.872, B/. 0.814 y B/. 0.795, respectivamente. Por último, en Changuinola, los precios máximos por litro son B/. 0.890 para gasolina de 95, B/. 0.832 para gasolina de 91 y B/. 0.814 para diésel. En todos los casos, 1 galón equivale a 3.785 litros.

Al comparar estos valores con los precios del periodo anterior —vigentes desde el 26 de diciembre de 2025— se observa que los ajustes quincenales muestran movimientos diferenciados por tipo de combustible. En el último ajuste anterior, la gasolina de 95 octanos se ubicó en B/. 0.864 por litro, la gasolina de 91 octanos en B/. 0.808 y el diésel en B/. 0.806, según informó un medio nacional.

Con base en esa comparación, la gasolina de 95 octanos registra una ligera disminución generalizada, por ejemplo, de B/. 0.864 a B/. 0.840 por litro en la ciudad de Panamá y Colón, mientras que la gasolina de 91 octanos se mantiene relativamente estable, con variaciones menores en algunas regiones pero con precios globalmente cercanos a los del periodo anterior. Por su parte, el diésel muestra una baja moderada, pasando de B/. 0.806 por litro a B/. 0.763 en Panamá y Colón.

Panamá importa el 100 % del combustible que consume, por lo que los precios en estaciones de servicio dependen de la evolución del mercado internacional de derivados del petróleo, así como de los costos de transporte y operación en la logística de importación. Cada quince días, la Secretaría Nacional de Energía revisa todos estos factores para fijar los precios máximos de venta al público, con el objetivo de reflejar las condiciones del mercado global.

Con este nuevo ajuste, los consumidores contarán con valores oficiales claros para planificar sus gastos en transporte y operación durante las próximas dos semanas, en un contexto de variaciones moderadas en los tipos de combustible disponibles en el país.