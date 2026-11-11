‘El costo ha sido muy grande’: El análisis de una periodista paraguaya tras la primera semana de la crisis de UenoBank

A una semana del colapso de Ueno Bank, una de las crisis políticas y económicas más profundas de los últimos años en Paraguay continúa generando repercusiones en distintos sectores del país. Aunque las calles han recuperado parte de su normalidad y las autoridades trabajan para estabilizar el sistema financiero, persisten dudas sobre las responsabilidades políticas, el impacto económico y la capacidad del nuevo gobierno para restablecer la confianza ciudadana. Así lo explicó la periodista editora internacional en Paraguay Viviana Benítez Yambay durante una entrevista en exclusiva para La Estrella de Panamá en la que analizó las consecuencias que ha dejado la quiebra de la entidad financiera, hecho que derivó en la renuncia del entonces presidente Santiago Peña y en la llegada al poder del ahora mandatario Pedro Alliana. Según la comunicadora, el alcance de la crisis trasciende el ámbito financiero y ha golpeado simultáneamente las esferas política, económica y social del país. A su juicio, los paraguayos aún intentan asimilar la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos durante los últimos días. “Estamos hablando de un impacto a nivel político, económico y también social. El costo para Paraguay ha sido muy grande”, explicó.

Dudas sobre el nuevo liderazgo

La llegada de Pedro Alliana a la Presidencia no ha despejado todas las interrogantes existentes entre diversos sectores de la sociedad paraguaya. De acuerdo con la periodista, Alliana forma parte de una misma fórmula presidencial y mantienen vínculos políticos con el expresidente Horacio Cartes, actual líder del gobernante Partido Colorado. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre quién ejerce realmente el poder en la actualidad y cuál será el grado de autonomía del nuevo mandatario. La percepción ciudadana, explicó, gira en torno a la necesidad de garantizar que las decisiones del Ejecutivo respondan a las instituciones democráticas y no a intereses políticos externos.

Un sistema financiero bajo presión

Aunque la caída de Ueno Bank provocó incertidumbre, la periodista destacó que el sistema financiero paraguayo mantiene fundamentos sólidos. Explicó que la crisis no refleja un colapso generalizado de la banca nacional, sino la quiebra de una entidad financiera digital relativamente nueva que operaba bajo un modelo distinto al de los bancos tradicionales. De acuerdo con su análisis, uno de los grandes desafíos será recuperar la credibilidad de organismos como el Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos, instituciones que históricamente habían gozado de altos niveles de confianza y autonomía. Las sospechas sobre posibles influencias políticas en la supervisión financiera han abierto un intenso debate nacional sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar la independencia de los reguladores.

Medidas para proteger a los ahorristas

Uno de los principales temores tras la caída de la entidad bancaria fue la situación de miles de ahorristas afectados. Sin embargo, Paraguay activó su sistema de garantía de depósitos, permitiendo que los clientes comenzarán a recuperar parte de sus recursos. La periodista aseguró que las autoridades han logrado contener gran parte del pánico financiero gracias a la rápida aplicación de esos mecanismos de respaldo. A su juicio, cerca del 95% del impacto inmediato sobre la confianza bancaria ha sido mitigado por las medidas anunciadas por el Gobierno y las entidades reguladoras. No obstante, advirtió que el problema más complejo continúa siendo la situación laboral de miles de personas vinculadas al conglomerado empresarial relacionado con el banco.

Miles de empleos en riesgo

La desaparición de empresas vinculadas al grupo empresarial afectado ha dejado entre 5.000 y 7.000 trabajadores en una situación de incertidumbre. A pesar de ello, la periodista destacó una reacción poco habitual del sector privado paraguayo. Diversas empresas comenzaron a publicar convocatorias laborales con el objetivo de absorber parte de la mano de obra desplazada por la crisis. Incluso compañías de diferentes sectores económicos han promovido oportunidades para trabajadores que buscan reinventarse profesionalmente tras el cierre de las empresas afectadas. Esta respuesta empresarial, señaló, ha contribuido a generar cierto alivio social mientras se definen las acciones judiciales y los procesos de indemnización correspondientes.

Menos protestas y más expectativas de justicia