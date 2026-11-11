Panamá aplicará vacuna contra el dengue a partir de 2027: ¿quiénes serían los primeros beneficiados?

La vacuna contra el dengue formará parte del esquema nacional de inmunización de Panamá en 2027, según anunció el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante un encuentro internacional de especialistas que se desarrolla esta semana en el país.
La medida busca reforzar las estrategias de prevención frente a esta enfermedad, cuya transmisión representa un desafío para las autoridades sanitarias.
Durante la presentación, la coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel Slokum de Hewitt, informó que la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización dio su aval inicial para considerar a la población de entre 10 y 14 años como grupo objetivo de la vacunación.
No obstante, esta recomendación todavía debe pasar por evaluaciones técnicas para determinar la población que recibirá las dosis y la forma en que se desarrollará la campaña.
Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis está concentrar la vacunación en las regiones con mayor incidencia de dengue o extenderla a todo el territorio nacional.
Las autoridades sanitarias señalaron que la incorporación de la vacuna complementará las acciones que desarrolla el Ministerio de Salud (Minsa) para combatir el dengue.
Slokum de Hewitt explicó que la inmunización deberá mantenerse acompañada de jornadas de eliminación de criaderos, nebulización y educación sanitaria, debido a que la colaboración de la población es necesaria para reducir la presencia del mosquito transmisor.
La funcionaria también destacó la importancia de mantener la confianza en las vacunas como herramientas para prevenir enfermedades y recordó su contribución al control de padecimientos como la poliomielitis y la viruela.
El anuncio se realizó durante la Global Health Conference of the Americas 2026, que tiene como sede a Panamá del 11 al 13 de noviembre y reúne a más de 75 especialistas de América, Europa y Asia.