Panamá aplicará vacuna contra el dengue a partir de 2027: ¿quiénes serían los primeros beneficiados?

La vacuna contra el dengue formará parte del esquema nacional de inmunización de Panamá en 2027, según anunció el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante un encuentro internacional de especialistas que se desarrolla esta semana en el país.

La medida busca reforzar las estrategias de prevención frente a esta enfermedad, cuya transmisión representa un desafío para las autoridades sanitarias.

Durante la presentación, la coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel Slokum de Hewitt, informó que la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización dio su aval inicial para considerar a la población de entre 10 y 14 años como grupo objetivo de la vacunación.

No obstante, esta recomendación todavía debe pasar por evaluaciones técnicas para determinar la población que recibirá las dosis y la forma en que se desarrollará la campaña.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis está concentrar la vacunación en las regiones con mayor incidencia de dengue o extenderla a todo el territorio nacional.