De Panamá a Lima: la Academia de la Historia busca tender puentes con Iberoamérica

En lo que será su primera proyección internacional, la Academia Panameña de la Historia participará los días 12 y 13 de noviembre en el segundo Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, que se llevará a cabo en Lima, Perú. La cita, organizada por la Fundación Obra Pía de los Pizarro, tiene como objetivo consolidar un espacio de diálogo y cooperación entre las academias de historia de América Latina, España y Portugal, centrado en el estudio de la historiografía y la puesta en valor del patrimonio histórico común entre España y América. El presidente de la Academia Panameña de la Historia, Omar Jaén Suárez, explicó a La Estrella de Panamá que, entre otras iniciativas, se suscribirá un acuerdo para crear la Asociación Iberoamericana de Academias de Historia, a la que se incorporarán Portugal y Brasil. “Para Panamá, la participación en este encuentro tiene un significado especial. La Academia Panameña de la Historia estuvo totalmente inactiva durante más de 40 años y logramos reactivarla en abril de este año, mediante un decreto ejecutivo del presidente José Raúl Mulino y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera. Posteriormente, se nombraron nuevos académicos de número. Actualmente somos 16. Esta es la primera vez en más de 40 años que Panamá vuelve al escenario internacional de las academias de historia. El país había estado ausente de muchos espacios y, desde hace aproximadamente dos años, ha comenzado a recuperar su presencia internacional”, destacó el historiador y diplomático. En este sentido, Jaén Suárez señaló que, así como Panamá ha recuperado su presencia en los ámbitos político y diplomático a nivel global, también es importante que vuelva a tener protagonismo en los espacios internacionales de la academia, la historia y la cultura. “Es un punto muy importante para nosotros: que los demás sepan que Panamá no es solamente un canal ni un lugar de negocios y comercio, sino que también tiene una Academia de la Historia, historiadores, obras y una historiografía. Es importante que conozcan que todo eso existe”, aseguró. Por su parte, el docente, historiador y académico de número Rolando de la Guardia destacó otro aspecto importante de la participación panameña en este encuentro: la posibilidad de establecer relaciones internacionales, crear redes e intercambiar ideas con académicos de otros países. En Lima se reunirán representantes de Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Colombia.

“Tenemos la oportunidad de desarrollar un intercambio intelectual y académico sobre la historia compartida entre los países latinoamericanos. Considero que será muy positivo y fortalecerá el trabajo académico desde una perspectiva transnacional, mediante redes que permitan estudiar nuestras historias compartidas o cruzadas. Por ejemplo, podemos explorar las conexiones entre la historia de Panamá y la de Perú o Chile: qué ocurrió entre esos países, cómo vivían los chilenos en Panamá o los panameños en Chile. Y lo mismo puede hacerse con los demás países. Será un ejercicio muy enriquecedor para Panamá”, destacó el profesor de Florida State University Panamá y de la Universidad Especializada de las Américas. De la Guardia ahondó, además, en los vínculos históricos que Panamá mantiene con países participantes en el encuentro, como Colombia y Perú. Panamá formó parte de la Gran Colombia y, anteriormente, estuvo bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú, por lo que las leyes y políticas promulgadas por el virrey tuvieron repercusiones en el territorio panameño.

“Además, compartimos la historia de las guerras de independencia y la influencia del bolivarianismo. También llegaron a Panamá corrientes de pensamiento que surgieron en América Latina, como el latinoamericanismo, el panamericanismo y el indigenismo. En la historia de la educación, por ejemplo, sabemos que muchas de las prácticas e ideas pedagógicas que surgieron en Europa llegaron a distintos países latinoamericanos más o menos al mismo tiempo. Aunque tuvieron efectos diferentes, eran procesos que ocurrían de manera simultánea. A eso se suma la presencia, en distintos momentos, de migrantes, intelectuales, políticos, comerciantes y profesionales de muchos países que llegaron a Panamá, así como de panameños que se establecieron en otros lugares”, explicó.

Como ejemplo de esos vínculos, citó el caso de Eloy Alfaro (1842-1912), quien fue presidente de Ecuador y permaneció exiliado durante un largo período en Panamá. Su hijo, nacido en territorio panameño, fue un intelectual de orientación conservadora que tuvo influencia en la vida nacional.

La reactivación de la Academia de la Historia