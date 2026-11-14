Mingob borra cuatro meses de gestión de Singh y anuncia querellas penales

El Ministerio de Gobierno (Mingob) dejó sin efecto las disposiciones aplicadas durante los últimos cuatro meses en la Dirección General del Sistema Penitenciario y anunció la presentación de querellas penales, una auditoría interna y la evaluación de todos los directores y funcionarios de las cárceles del país. La decisión de la ministra Dinoska Montalvo surge dos días después de la renuncia de Chanan Singh a la dirección de la entidad, tras cuatro meses en el cargo. Antes de abandonar el puesto el miércoles 11 de noviembre, Singh exigió el retiro de la Policía Nacional de las funciones internas de los penales y reveló que cuatro privados de libertad no aparecían en los registros ni en las instalaciones carcelarias, de los cuales tres continúan sin ser ubicados.

Mediante un comunicado divulgado este viernes 13 de noviembre, el Mingob informó la creación del Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias. Este organismo funcionará como un mecanismo de apoyo al Despacho Superior para la conducción estratégica, coordinación interinstitucional, análisis de información e identificación de riesgos en la Dirección General del Sistema Penitenciario. Aunque el documento oficial evita mencionar por su nombre al exdirector Singh, establece que se anularon las acciones ejecutadas en los últimos cuatro meses que afectaron la continuidad de los servicios penitenciarios. Asimismo, ordenó reactivar de inmediato los planes, programas y procesos de clasificación de los centros y de los reclusos, los cuales permanecían suspendidos desde julio pasado, mes en que inició la administración saliente.

Para asumir el control de la entidad en esta nueva etapa, Montalvo designó a dos funcionarios de carrera: Fabián Camargo como director general, quien cuenta con más de 10 años de servicio, y Nancy Espinosa como subdirectora, con más de 30 años de trayectoria dentro de la institución. El comunicado confirmó que actualmente existen investigaciones en curso ante el Ministerio Público. Además, adelantó que en los próximos días la institución presentará las querellas correspondientes para deslindar responsabilidades administrativas o penales. Como medida paralela, la ministra instruyó realizar una auditoría interna y someter a evaluación el desempeño de los directores de los centros penitenciarios y del personal operativo.

En materia sanitaria, el Mingob anunció una intervención inmediata a escala nacional, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), para evaluar las condiciones médicas de la población privada de libertad e iniciar los trámites para implementar el expediente electrónico. El pronunciamiento oficial ocurre en medio de la controversia generada por las declaraciones de Singh al dimitir. El exfuncionario atribuyó su salida a problemas administrativos, filtraciones de información y diferencias sobre la participación policial dentro de los penales. “Lo que yo quiero, taxativamente, es que la Policía Nacional tiene que salir de todas las integraciones del sistema penitenciario y hacer su trabajo externo, no interno”, declaró Singh el miércoles.