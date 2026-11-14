Miss Universo se deslinda del polémico desfile de traje de baño en Puerto Rico

La polémica alrededor de las actividades previas a Miss Universo 2026 continúa. Esta vez, la Organización Miss Universe se pronunció sobre el evento Beauty and the Beach (Belleza y Playa), realizado el viernes 13 de noviembre en Puerto Rico, y aclaró que no tuvo participación en su organización ni producción.

A través de un comunicado, la organización explicó que la actividad fue organizada y producida de manera independiente por Magali Febles y su empresa, que adquirió los derechos para realizar el evento bajo una licencia de uso del nombre Miss Universo.

Según detalló, este tipo de actividades suelen desarrollarse durante la concentración del certamen con el objetivo de promover el turismo, dar a conocer la cultura y los atractivos del país anfitrión, además de contribuir a su crecimiento económico.

Sin embargo, la organización manifestó su descontento con el resultado de esta presentación y reconoció que el evento no estuvo a la altura de lo que espera de las actividades asociadas con su marca.

“Lamentablemente, el evento no cumplió con los estándares de excelencia y profesionalismo que la Organización Miss Universo espera de cualquier evento asociado con su nombre”, señaló el comunicado.

Asimismo, aclaró que todos los aspectos relacionados con la planificación, organización, producción y ejecución estuvieron bajo la responsabilidad exclusiva de la productora independiente.

La entidad también indicó que algunas situaciones ocurridas durante la actividad escaparon de su control y que las decisiones que llevaron a esas circunstancias fueron tomadas sin su participación ni aprobación.