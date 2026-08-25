Muere a los 9 años Romina Rivera Cruz, niña venezolana prodigio del violín

Romina Rivera Cruz, la niña venezolana prodigio del violín que llegó a actuar ante el papa Francisco en el Vaticano, murió a los 9 años después de permanecer 10 días ingresada en el Hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua.

Según informó El Mundo, la menor, integrante de la Orquesta Infantil de Venezuela, era reconocida internacionalmente por interpretar como solista el Danzón número 2. La pequeña padecía fibrosis quística y falleció durante su hospitalización.

El Sistema de Orquestas de Venezuela confirmó la muerte de la joven violinista, mientras que su madre, Clarivez Cruz, cuestionó la atención que recibió durante sus últimos días.

De acuerdo con el relato de la madre recogido por El Mundo, el personal del hospital desconocía la patología que padecía la menor y se negó a contactar con el neumólogo que llevaba su caso. Cruz afirmó además que su hija fue sometida a constantes exámenes que terminaron descompensándola.

“La muerte de ella fue por falta de conocimiento médico”, declaró la madre, quien añadió: “Mi hija pasó a hacer estudios prácticas de cada uno de esos médicos que estaban ahí”.

Cruz pidió respuestas sobre lo ocurrido y manifestó su preocupación por que otros pacientes puedan atravesar una situación similar.

La muerte de Romina representa una pérdida para el mundo de la música. A pesar de su corta edad, la venezolana había alcanzado reconocimiento internacional por su interpretación del violín y por compartir escenario en el Vaticano ante el papa Francisco.

Su trayectoria quedó marcada por su participación en el sistema de orquestas venezolanas y por actuaciones que llevaron su talento más allá de las fronteras de su país.