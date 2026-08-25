Canadá prepara represalias tras nuevos aranceles de Trump

La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá volvió a generar un fuerte enfrentamiento político este lunes, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, intercambiaran duras declaraciones por los nuevos aranceles que afectan el comercio entre ambos países.

Según reportó la ABC News, Trump anunció que a partir de enero elevará al 50% los aranceles aplicados a automóviles, camiones, autopartes y acero provenientes de Canadá. La decisión se produjo después de que el sábado entraran en vigor gravámenes del mismo porcentaje sobre otros productos, tras el fracaso de las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial.

Trump sostuvo en redes sociales que Canadá ha perjudicado a Estados Unidos durante años y afirmó que Washington no necesita a su vecino del norte, mientras que Canadá sí depende de Estados Unidos.

En medio de la disputa, Doug Ford adoptó una postura especialmente crítica contra Trump. Durante una entrevista radial, el primer ministro de Ontario calificó al presidente estadounidense de “abusador” y afirmó que Canadá debe utilizar todas las herramientas disponibles para responder a las medidas de Washington.

Ford llegó incluso a desafiar directamente a Trump con una expresión ofensiva. Más tarde, durante una conferencia de prensa, volvió a referirse al mandatario estadounidense en términos similares y aseguró que Canadá está dispuesto a enfrentar la situación con todos los recursos a su alcance.

“Vamos a luchar con todo lo que tenemos”, afirmó Ford, citado por la ABC News, y sostuvo que no permitirá que Canadá simplemente ceda ante las presiones estadounidenses.

Según ABC News, el presidente estadounidense cuestionó las declaraciones de Ford y Carney en una publicación en redes sociales, en la que afirmó que Estados Unidos ha estado “cargando” con Canadá durante décadas y advirtió que las consecuencias podrían ser aún mayores si las autoridades canadienses no cambian de postura.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, también respaldó una respuesta firme frente a Washington y sostuvo que Canadá debe “devolver el golpe” ante las nuevas medidas comerciales.