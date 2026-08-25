Tornado en Francia deja 41 heridos y daños en 300 viviendas

Un tornado golpeó el lunes 24 de agosto la localidad de Pomas, cerca de Carcasona, en el sur de Francia, dejando al menos 41 personas heridas y daños en alrededor de 300 viviendas.

Según informó la Prefectura del departamento de Aude, citada por El Mundo, la emergencia movilizó a más de 120 bomberos, quienes acudieron al área afectada junto con especialistas y equipos de refuerzo enviados desde otros departamentos. Las labores se concentraron en revisar y asegurar las edificaciones que resultaron afectadas, ante el riesgo de nuevos incidentes por daños en sus estructuras.

De las 41 personas heridas, 15 fueron llevadas a centros médicos para recibir atención. El temporal también provocó interrupciones en los servicios de transporte.

Los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza presentaron dificultades operativas, al igual que varias terminales aéreas de París. En las vías ferroviarias, el servicio entre Narbona y Sète tuvo que ser suspendido, mientras que en Nueva Aquitania se cancelaron varios recorridos regionales, según el medio.

Las condiciones meteorológicas adversas podrían mantenerse durante los próximos días. Las autoridades francesas anticipan la posibilidad de que se produzcan nuevas tormentas de fuerte intensidad en diferentes puntos del país.