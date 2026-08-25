IMHPA advierte que la temporada seca podría adelantarse a mediados de noviembre

La temporada seca podría adelantarse este año en Panamá y comenzar a sentirse con mayor intensidad desde mediados de noviembre, mientras las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño podrían mantenerse hasta mayo de 2027, advirtió Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Calzadilla explicó que los pronósticos apuntan a una disminución de las lluvias antes de lo habitual. “Pronosticando que la temporada seca se va a adelantar, o sea, para mediados de noviembre las lluvias ya van a escasear ”, señaló.

La especialista aclaró que los pronósticos a largo plazo tienen un mayor nivel de incertidumbre, aunque destacó que las proyecciones sobre la reducción de las precipitaciones han mostrado coincidencias con el comportamiento observado.

“Entiéndase pronóstico que entre más largo el plazo es, hay más incertidumbre”, explicó.

De acuerdo con Calzadilla, el adelanto de la temporada seca podría significar un período más prolongado con escasez de lluvias. Además, señaló que el fenómeno de El Niño podría mantenerse hasta mayo del próximo año.

Explicó que las condiciones actuales tienen similitudes con otros períodos utilizados como referencia para analizar el comportamiento de las lluvias y las temperaturas.

La directora del IMHPA también alertó sobre las condiciones de sequía que enfrenta el país. Explicó que Panamá atraviesa actualmente una sequía meteorológica, caracterizada por un déficit de precipitaciones durante varios meses consecutivos.

“Estamos en una sequía meteorológica, ¿cuál es la definición de sequía meteorológica? que durante 5 a 6 meses consecutivos tengamos déficit de arriba del 20%, hemos superado el 50%, o sea que estamos ante una sequía meteorológica, que si eso continúa entonces entramos en una sequía agrícola, porque ya no tendríamos los suficientes recursos para los cultivos normales”, indicó.

Calzadilla señaló que algunos productores ya están reportando afectaciones relacionadas con la situación meteorológica, particularmente en cultivos como arroz y maíz en zonas centrales del país.

La directora del IMHPA explicó que la institución mantiene comunicación con diferentes sectores productivos para proporcionar información sobre las condiciones climáticas y sus posibles efectos.

“Hemos estado con la asociación de arroceros, hemos estado con la cadena agroalimenticia del arroz, del maíz, hemos estado con los cebolleros en Volcán”, manifestó.