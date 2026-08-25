IMHPA advierte que la temporada seca podría adelantarse a mediados de noviembre

La temporada seca podría adelantarse este año en Panamá y comenzar a sentirse con mayor intensidad desde mediados de noviembre, mientras las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño podrían mantenerse hasta mayo de 2027, advirtió Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Calzadilla explicó que los pronósticos apuntan a una disminución de las lluvias antes de lo habitual. “Pronosticando que la temporada seca se va a adelantar, o sea, para mediados de noviembre las lluvias ya van a escasear ”, señaló.
La especialista aclaró que los pronósticos a largo plazo tienen un mayor nivel de incertidumbre, aunque destacó que las proyecciones sobre la reducción de las precipitaciones han mostrado coincidencias con el comportamiento observado.
“Entiéndase pronóstico que entre más largo el plazo es, hay más incertidumbre”, explicó.
De acuerdo con Calzadilla, el adelanto de la temporada seca podría significar un período más prolongado con escasez de lluvias. Además, señaló que el fenómeno de El Niño podría mantenerse hasta mayo del próximo año.
Explicó que las condiciones actuales tienen similitudes con otros períodos utilizados como referencia para analizar el comportamiento de las lluvias y las temperaturas.
La directora del IMHPA también alertó sobre las condiciones de sequía que enfrenta el país. Explicó que Panamá atraviesa actualmente una sequía meteorológica, caracterizada por un déficit de precipitaciones durante varios meses consecutivos.
“Estamos en una sequía meteorológica, ¿cuál es la definición de sequía meteorológica? que durante 5 a 6 meses consecutivos tengamos déficit de arriba del 20%, hemos superado el 50%, o sea que estamos ante una sequía meteorológica, que si eso continúa entonces entramos en una sequía agrícola, porque ya no tendríamos los suficientes recursos para los cultivos normales”, indicó.
Calzadilla señaló que algunos productores ya están reportando afectaciones relacionadas con la situación meteorológica, particularmente en cultivos como arroz y maíz en zonas centrales del país.
La directora del IMHPA explicó que la institución mantiene comunicación con diferentes sectores productivos para proporcionar información sobre las condiciones climáticas y sus posibles efectos.
“Hemos estado con la asociación de arroceros, hemos estado con la cadena agroalimenticia del arroz, del maíz, hemos estado con los cebolleros en Volcán”, manifestó.
Además de la falta de lluvias, las altas temperaturas continúan siendo otro factor de preocupación. Calzadilla indicó que la combinación de temperaturas elevadas y una alta humedad relativa está provocando una fuerte sensación térmica.
“Seguimos teniendo altas temperaturas y como la humedad relativa es alta, esa sensación térmica tan tenaz que en el arco seco puede llegar hasta los 42”, explicó. En Veraguas, agregó, las sensaciones térmicas también pueden superar los 40 grados Celsius.
Este escenario tiene repercusiones sobre la demanda energética, especialmente en un momento en que las condiciones de las cuencas hidrográficas generan presión sobre la generación de electricidad.
La especialista explicó que Panamá cuenta con 35 hidroeléctricas que dependen directamente del caudal de los ríos y no disponen de embalses. En este tipo de plantas, explicó, el agua que llega permite generar electricidad.
Aunque el país también dispone de generación térmica, eólica y solar, señaló que la participación de estas dos últimas fuentes todavía no es suficientemente alta para compensar por completo la reducción de los recursos hídricos.
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