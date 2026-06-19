La tragedia de La Locería: ‘Panamá me dio a mi nieta, pero también me la quitó’

No hubo silencio después de esas palabras.La protesta continuó.Los niños siguieron gritando justicia.Los familiares siguieron abrazándose.Los globos siguieron elevándose sobre la plaza.Pero aquella frase quedó suspendida en el aire.Porque detrás de cada estadística sobre violencia hay historias que nunca aparecen en los números.Hay pupitres vacíos.Hay planes que no llegaron a cumplirse.Hay amigas esperando a alguien que ya no volverá a salir a jugar.Y hay abuelas que, después de 19 años en un país, hacen maletas para regresar a casa llevando consigo lo único que nunca imaginaron tener que repatriar: los restos de una nieta.