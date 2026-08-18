Sophie Adenot hace historia en la EEI tras caminata espacial

La exploración del espacio exterior sumó este martes un capítulo inédito para la ciencia europea. La astronauta Sophie Adenot, integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA), se convirtió en la primera mujer de nacionalidad francesa en realizar una caminata espacial en el exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI). La maniobra, ejecutada en conjunto con el astronauta estadounidense Anil Menon, de la NASA, concluyó exitosamente tras casi seis horas y media de intenso trabajo fuera del laboratorio orbital. El despliegue técnico, iniciado a las 08:29 hora del este de Estados Unidos, centró su atención en el mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones. La presencia de la EEI resulta estratégica para la comunidad científica e investigadora a nivel global —incluida América Latina—, ya que los experimentos en microgravedad dependen directamente de la estabilidad en el intercambio de datos en tiempo real.

Mantenimiento crítico en la infraestructura de datos

La misión principal encomendada a los astronautas consistía en reemplazar una antena averiada ubicada en el segmento Z1 de la estructura. Este dispositivo representa un enlace vital para la transmisión de datos a alta velocidad entre la estación orbital y las instalaciones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Durante la jornada, Menon trabajó sujeto al brazo robótico Canadarm2, mientras que Adenot permaneció conectada directamente a la estructura exterior del complejo. Desde el interior de la estación, las operaciones fueron supervisadas por la comandante Jessica Meir y el ingeniero de vuelo Jack Hathaway, quienes estuvieron a cargo de la manipulación del brazo robótico y la recepción de la tripulación en el compartimento de aire.

Tareas pendientes y protocolos de seguridad