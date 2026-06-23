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IMA anuncia cierre de tienda en Chitré este 24 de junio: cuándo volverá a abrir

El IMA detalló atención que la tienda retomará su al público el jueves 25 de junio en su horario habitual, una vez concluido el feriado local.
El IMA detalló atención que la tienda retomará su al público el jueves 25 de junio en su horario habitual, una vez concluido el feriado local. Redes sociales
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Laura Chang
  • 23/06/2026 10:30
A través de un aviso oficial emitido este 23 de junio, la entidad explicó que la medida responde al Decreto Ejecutivo No. 38,

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la tienda permanente ubicada en Merca Chitré permanecerá cerrada este miércoles 24 de junio debido al feriado decretado por la celebración del Santo Patrono San Juan Bautista en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

A través de un aviso oficial emitido este 23 de junio, la entidad explicó que la medida responde al Decreto Ejecutivo No. 38, que establece el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales durante esta fecha festiva.

La suspensión de operaciones afectará únicamente la jornada del miércoles, por lo que los usuarios no podrán realizar compras ni trámites en las instalaciones durante ese día.

¿Cuándo reabrirá la tienda del IMA en Chitré?

El IMA detalló atención que la tienda retomará su al público el jueves 25 de junio en su horario habitual, una vez concluido el feriado local.

La entidad aprovechó para ofrecer disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar la medida y agradeció la comprensión de los residentes y clientes que frecuentan este punto de venta.

Feriado por el Santo Patrono de Chitré

Cada 24 de junio, Chitré celebra las festividades en honor a San Juan Bautista, una tradición religiosa que forma parte de las actividades culturales y patronales más importantes de la provincia de Herrera.

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