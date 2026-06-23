IMA anuncia cierre de tienda en Chitré este 24 de junio: cuándo volverá a abrir

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la tienda permanente ubicada en Merca Chitré permanecerá cerrada este miércoles 24 de junio debido al feriado decretado por la celebración del Santo Patrono San Juan Bautista en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

A través de un aviso oficial emitido este 23 de junio, la entidad explicó que la medida responde al Decreto Ejecutivo No. 38, que establece el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales durante esta fecha festiva.

La suspensión de operaciones afectará únicamente la jornada del miércoles, por lo que los usuarios no podrán realizar compras ni trámites en las instalaciones durante ese día.