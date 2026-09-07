Ricaurte Vásquez: las claves de su último discurso al frente del Canal

Ricaurte Vásquez Morales cerró este lunes 7 de septiembre su etapa como administrador del Canal de Panamá con un discurso en el que repasó los principales logros de sus siete años de gestión y dejó planteados algunos de los desafíos que deberá asumir la nueva administradora, Ilya Espino de Marotta.

El administrador, Ricaurter Vásquez , saliente hizo un balance de sus siete años al frente de la vía interoceánica, marcados por sequías, pandemia, conflictos internacionales y cambios en las rutas del comercio mundial. La seguridad hídrica y la institucionalidad quedaron entre sus principales mensajes para la nueva administración.

Las claves del discurso de Ricaurte Vásquez

Reconocimiento a los trabajadores: Vásquez atribuyó buena parte de los resultados de sus siete años de gestión a los más de 9,000 trabajadores del Canal, quienes, dijo, asumieron la responsabilidad de mantener operativa la vía interoceánica.

Siete años marcados por crisis: El administrador saliente destacó que su gestión estuvo acompañada de tres sequías, una pandemia, dos conflictos internacionales y un escenario de inestabilidad geopolítica que impactó las rutas del comercio mundial y, por consecuencia, al Canal de Panamá.

El agua, el mayor desafío de Panamá: Recordó que desde el inicio de su administración identificó el recurso hídrico como el principal reto del país. “El día que fui designado, 15 de febrero de 2019, indiqué con claridad que el reto más grande que tiene Panamá es el agua”, afirmó.

Río Indio como una apuesta de futuro: Vásquez destacó el avance del proyecto de Río Indio como una de las respuestas concretas al desafío hídrico que enfrenta el Canal y Panamá.

El agua no es solo un asunto del Canal: Vásquez insistió en que cualquier solución al problema hídrico debe considerar a las comunidades que habitan dentro de la cuenca hidrográfica y sus necesidades.

La cuenca hidrográfica como prioridad: El administrador saliente resaltó el trabajo desarrollado durante estos años para fortalecer la protección de la cuenca y garantizar que el recurso hídrico pueda atender tanto las necesidades de la población como las operaciones del Canal.

Una administración enfocada en las personas: Vásquez recordó que desde el inicio de su gestión planteó que el Canal debía estar centrado en las personas: sus trabajadores y las comunidades de la cuenca hidrográfica.

Un desafío que queda para Ilya Espino de Marotta: La nueva administradora recibe una institución con proyectos estratégicos en marcha, pero con el reto de garantizar suficiente agua para el funcionamiento del Canal y el abastecimiento de la población.

El mensaje de fondo: Vásquez deja como uno de sus principales planteamientos que el futuro del Canal dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios, proteger su institucionalidad y resolver de manera sostenible el desafío del agua.