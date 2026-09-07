Cancillería sobre panameños en la guerra Rusia-Ucrania: ‘No entiendo todavía como siguen yendo personas’

“No entiendo todavía como siguen yendo personas”, así comentó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez sobre la actualidad respecto al reclutamiento de panameños en la guerra de Rusia y Ucrania. Sin entrar en mayores detalles, el canciller calificó esta situación como un “tema permanente de seguridad”. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mantiene en alerta sus canales consulares y de seguridad nacional ante la continuada captación de ciudadanos panameños para sumarse a las filas militares en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Según estimaciones del Palacio Bolívar, se calcula que entre 30 y 60 panameños han estado o se encuentran vinculados a unidades militares en ambos bandos del conflicto, siendo la mayoría captados para filas rusas.

Reclutamiento

Investigaciones e informes presentados por las autoridades revelan que las redes de captación operan activamente mediante plataformas digitales como TikTok, Instagram y WhatsApp. Promotores o reclutadores que emplean números telefónicos extranjeros contactan a jóvenes en Panamá ofreciendo retribuciones económicas atractivas y promesas engañosas. Testimonios de connacionales que lograron retornar al país con asistencia diplomática coinciden en el modus operandi del engaño:

Condiciones distorsionadas: Se les aseguró que no irían a la línea de combate ni a misiones de alto riesgo, oferta que se incumplió a la llegada a la zona de conflicto.

Barrera idiomática y retención: Al arribar a las bases, a los reclutados se les retuvieron documentos y teléfonos, y fueron forzados a firmar contratos en idiomas extranjeros sin traducción oficial.

Incumplimiento de pagos: La mayoría de las sumas de dinero prometidas antes de salir de Panamá nunca fueron desembolsadas.

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