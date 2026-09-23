Premios Victoria 2026: La Estrella de Panamá suma dos nominaciones

Los Premios Victoria 2026 ya tienen fecha para reconocer a los trabajos y profesionales destacados de la televisión, radio, publicidad y periodismo panameño.

La ceremonia se realizará el 22 de octubre en el gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y estará organizada por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de esta casa de estudios.

En esta edición, La Estrella de Panamá cuenta con dos nominaciones. El periodista José Vilar compite en la categoría de Mejor Reportaje Escrito por “Paralelismo entre Ceuta y el Darién: cómo las redes sociales impulsaron dos crisis migratorias”.

Por su parte, el caricaturista Víctor Ramos está nominado en la categoría de Mejor Caricatura por su trabajo “La Opinión Gráfica”.