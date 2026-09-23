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Vida y cultura

Premios Victoria 2026: La Estrella de Panamá suma dos nominaciones

Los Premios Victoria reconocen lo mejor de la comunicación panameña.
Los Premios Victoria reconocen lo mejor de la comunicación panameña. @premiosvictoria
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/09/2026 10:40
La edición 2026 de los Premios Victoria contará con 19 categorías y se celebrará en octubre.

Los Premios Victoria 2026 ya tienen fecha para reconocer a los trabajos y profesionales destacados de la televisión, radio, publicidad y periodismo panameño.

La ceremonia se realizará el 22 de octubre en el gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y estará organizada por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de esta casa de estudios.

En esta edición, La Estrella de Panamá cuenta con dos nominaciones. El periodista José Vilar compite en la categoría de Mejor Reportaje Escrito por “Paralelismo entre Ceuta y el Darién: cómo las redes sociales impulsaron dos crisis migratorias”.

Por su parte, el caricaturista Víctor Ramos está nominado en la categoría de Mejor Caricatura por su trabajo “La Opinión Gráfica”.

Premios Victoria 2026 reconocerán trabajos destacados de la comunicación

Los Premios Victoria 2026 cuentan con diferenetes nominaciones que abarcan distintas áreas de la comunicación, entre ellas Mejor Fotografía Periodística, Mejor Caricatura, Mejor Reportaje Escrito, Mejor Reportaje Televisivo, Mejor Periodista de Televisión, Mejor Noticiero Radial, Mejor Programa de Análisis, Mejor Noticiero Televisivo y Mejor Podcast.

También se premiarán categorías como Mejor Producción Cultural, Mejor Producción Cinematográfica, Mejor Cortometraje, Mejor Programa Deportivo de Televisión, Mejor Programa Deportivo Radial, Mejor Contenido Gastronómico, Mejor Producción Musical, Mejor Influenciador Positivo del Año y Mejor Campaña Publicitaria.

La gala reunirá a estudiantes, profesionales y representantes de distintos sectores de la comunicación para reconocer las producciones y trabajos destacados realizados en el país durante el último año.

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