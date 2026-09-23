Premios Victoria 2026: La Estrella de Panamá suma dos nominaciones

Los Premios Victoria 2026 ya tienen fecha para reconocer a los trabajos y profesionales destacados de la televisión, radio, publicidad y periodismo panameño.
La ceremonia se realizará el 22 de octubre en el gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y estará organizada por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de esta casa de estudios.
En esta edición, La Estrella de Panamá cuenta con dos nominaciones. El periodista José Vilar compite en la categoría de Mejor Reportaje Escrito por “Paralelismo entre Ceuta y el Darién: cómo las redes sociales impulsaron dos crisis migratorias”.
Por su parte, el caricaturista Víctor Ramos está nominado en la categoría de Mejor Caricatura por su trabajo “La Opinión Gráfica”.
Los Premios Victoria 2026 cuentan con diferenetes nominaciones que abarcan distintas áreas de la comunicación, entre ellas Mejor Fotografía Periodística, Mejor Caricatura, Mejor Reportaje Escrito, Mejor Reportaje Televisivo, Mejor Periodista de Televisión, Mejor Noticiero Radial, Mejor Programa de Análisis, Mejor Noticiero Televisivo y Mejor Podcast.
También se premiarán categorías como Mejor Producción Cultural, Mejor Producción Cinematográfica, Mejor Cortometraje, Mejor Programa Deportivo de Televisión, Mejor Programa Deportivo Radial, Mejor Contenido Gastronómico, Mejor Producción Musical, Mejor Influenciador Positivo del Año y Mejor Campaña Publicitaria.
La gala reunirá a estudiantes, profesionales y representantes de distintos sectores de la comunicación para reconocer las producciones y trabajos destacados realizados en el país durante el último año.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...