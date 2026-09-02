El reloj corre para los partidos en formación: la reforma podría elevar la meta a 68,255 adherentes

Los movimientos políticos que buscan convertirse en partidos para competir en las elecciones generales de 2029 enfrentan una carrera contra el tiempo. Una reforma al Código Electoral propone elevar del 2% al 3% el número mínimo de adherentes que deben reunir para obtener el reconocimiento como partido político, mientras una disposición transitoria establece quiénes conservarían el requisito actual. Con base en los 2,275,157 votos válidos registrados en la elección presidencial de 2024, el 2% representa 45,503 adherentes. El 3%, en cambio, equivale a 68,255 ciudadanos. La diferencia es de 22,752 adherentes. El proyecto de ley, que reforma el Código Electoral establece que el cambio no afectaría de la misma manera a todos los colectivos que ya están en proceso de formación. El proyecto establece que los partidos en formación que, antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, cumplan con el porcentaje de adherentes exigido por la legislación vigente conservarán ese requisito. Los que todavía no lo alcancen cuando entre en vigor la reforma deberán ajustarse al nuevo porcentaje establecido en el Código Electoral. La Asamblea Nacional le quedan dos meses de sesiones para entrar en una etapa de receso.

El proceso comienza con 500 adherentes

La jefa de Partidos Políticos y Libre Postulación del Tribunal Electoral (TE), Magda Ceballos, explicó en mayo, durante el programa “Actualidad Electoral Radio”, que los colectivos que todavía no alcancen el porcentaje vigente tendrán que ajustarse a la nueva cifra si las reformas entran en vigor antes de completar el requisito. “Si en el camino se aprueban estas reformas y el partido todavía no ha alcanzado los adherentes, tendría que cumplir la nueva cifra”, explicó Ceballos. La formación de un partido político no empieza directamente con la recolección masiva de firmas. De acuerdo con la explicación de Ceballos, el proceso comienza con la presentación ante el TE de los estatutos, la junta directiva provisional, el nombre, logo, colores y programa político de la organización, además de un respaldo inicial de 500 ciudadanos distribuidos entre provincias y comarcas. El TE revisa la documentación, valida las firmas, la identidad y la residencia de los adherentes y abre un periodo para posibles impugnaciones. Solo después de superar esta etapa comienza la recolección formal de adherentes para cumplir con el requisito establecido en el Código Electoral. El Código Electoral también establece requisitos territoriales. Entre ellos figura la inscripción de al menos siete adherentes en el 40% de los distritos en que se divide el territorio nacional, además de un mínimo de diez adherentes en cada provincia y cinco en cada comarca. El requisito de mayor peso numérico, sin embargo, es el porcentaje nacional de adherentes.

Al menos ocho proyectos políticos buscan espacio

El nuevo escenario electoral coincide con la aparición de varios proyectos políticos que buscan constituirse como partidos o que ya iniciaron los trámites para entrar en el proceso de formación. Entre los partidos en formación o que han presentado solicitudes para comenzar la recolección de firmas figuran el Movimiento Radix, Partido Acción Ciudadana Independiente, Partido Nacional Humanitario, Proyecto Panamá, Partido Auténtico Nacional, Partido Reconstrucción Ciudadana, Partido Transformación Nacional y Partido Nuevo Horizonte. A esta lista se suma el proyecto Unidos para la Nueva Era, impulsado por el expresidente Martín Torrijos, quien también presentó recientemente su nuevo proyecto político tras su salida del Partido Revolucionario Democrático. El escenario también alcanza a figuras y movimientos vinculados a la libre postulación. El entorno de Vamos, liderado por el exdiputado Juan Diego Vásquez, informó este fin de semana que iniciará el proceso para constituirse como partido político, en un contexto marcado por las modificaciones que se discuten al sistema electoral y que podrían limitar las posibilidades de los independientes para competir mediante listas en los circuitos plurinominales. Por otra parte, Fernando Carrillo entregó una nota formal al TE para solicitar la inscripción del nuevo partido Fuerza Renovadora Panamá.

Más de 1.5 millones de panameños están afiliados

El interés por crear nuevos partidos ocurre en un país donde casi la mitad del electorado mantiene alguna afiliación política. En su más reciente informe sobre afiliación política, la Dirección Nacional de Organización Electoral reveló que, al corte del 27 de agosto de 2026, un total de 1,547,531 panameños estaban inscritos en colectivos políticos, de un Registro Electoral compuesto por 3,184,210 ciudadanos. Esto significa que el 48.60% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral forma parte de alguna agrupación política legalmente constituida o en formación, mientras que el 51.40% no mantiene afiliación partidista.