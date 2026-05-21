La Real Academia Española incorpora al escritor Sergio Ramírez como académico

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez fue designado este jueves 21 de mayo como nuevo miembro de la Real Academia Española. De este modo, Ramírez ocupará la silla L, vacante tras el fallecimiento del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa.

“Entrar en el recinto de la Academia es la coronación de mi vida de escritor”, aseguró Ramírez en una conversación telefónica con el diario español El País.

De acuerdo con un comunicado emitido por la RAE, su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes; y Luis Mateo Díez, ganador del Premio Cervantes.

Ramírez —quien se encuentra actualmente en Panamá con motivo del festival literario Centroamérica Cuenta— es autor de más de 70 libros entre novelas, ensayos, cuentos y crónicas. A lo largo de su trayectoria literaria ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Cervantes y el Premio Alfaguara de Novela.

Entre sus obras más destacadas figuran ‘Castigo divino’, ‘Margarita, está linda la mar’ y ‘El caballo dorado’, además de su trilogía policial protagonizada por el inspector Dolores Morales. Según la RAE, Ramírez deberá leer un discurso de aceptación antes de tomar posesión oficial de su plaza.

Actualmente, el escritor reside en Madrid, luego de haber sido despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.