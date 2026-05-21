Aprueban en primer debate proyecto de ley sobre sustancia económica

<b>La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional</b> aprobó este jueves 21 de mayo en primer debate <b>el proyecto de ley No. 641</b> que establece requisitos de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.Luego de dos semanas de discusión y presentaciones de gremios y expertos ante la comisión, el proyecto fue aprobado con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.Ahora, pasará al pleno de la Asamblea Nacional para ser discutido en segundo debate desde la próxima semana.Uno de los puntos claves que no ha sido incluido en el texto y que se espera sea discutido en el pleno es establecer una excepción para la marina mercante, medida que ha sido implementada en otras países que adoptaron legislaciones similares.