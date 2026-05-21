Aprueban en primer debate proyecto de ley sobre sustancia económica

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 21 de mayo en primer debate el proyecto de ley No. 641 que establece requisitos de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.

Luego de dos semanas de discusión y presentaciones de gremios y expertos ante la comisión, el proyecto fue aprobado con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Ahora, pasará al pleno de la Asamblea Nacional para ser discutido en segundo debate desde la próxima semana.

Uno de los puntos claves que no ha sido incluido en el texto y que se espera sea discutido en el pleno es establecer una excepción para la marina mercante, medida que ha sido implementada en otras países que adoptaron legislaciones similares.