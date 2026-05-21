Panamá decomisa 43 toneladas de droga en 2026; Senan alerta aumento del narcotráfico marítimo

Panamá registra 43 toneladas de droga decomisadas en lo que va de 2026, según informó este miércoles el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis de Gracia, quien alertó sobre el incremento de la actividad del narcotráfico marítimo y nuevas modalidades utilizadas por las redes criminales para transportar sustancias ilícitas.

De acuerdo con el funcionario, solo el Senan ha participado en 35 operaciones antidrogas durante este año, logrando la incautación de aproximadamente 30 toneladas de droga.

“Aunado con lo que ya las otras fuerzas de seguridad han decomisado, ya estamos ascendiendo a las 43 toneladas país”, señaló.

El director explicó que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el Senan registra alrededor de 500 kilos menos decomisados. Sin embargo, advirtió que las autoridades prevén superar las cifras de incautación de 2025 debido al aumento en la producción de drogas en países sudamericanos.

“Efectivamente sigue habiendo una superproducción de sustancia ilícita en los países del sur”, afirmó.

Según detalló, las rutas utilizadas por las organizaciones criminales continúan siendo las mismas tanto en el Pacífico como en el Caribe, aunque ahora las embarcaciones operan a mayores distancias de la costa para intentar evadir los controles de las autoridades.

“Las rutas siguen siendo las mismas, sin embargo, un poco más alejadas de la costa, a unas 300 millas”, explicó.

El director del Senan indicó además que las autoridades han detectado un incremento en la modalidad de contaminación de contenedores utilizados para enviar droga hacia mercados internacionales.

“Lo que vemos en incremento también es la forma de contenerización de la sustancia ilícita”, señaló.

De acuerdo con las autoridades, esta modalidad es utilizada principalmente para transportar cargamentos hacia Europa, Oceanía y otros destinos internacionales mediante rutas marítimas comerciales.

Aunque el océano Pacífico continúa siendo la principal vía utilizada por las organizaciones narcotraficantes, De Gracia indicó que el Caribe mantiene una actividad importante vinculada al tráfico ilícito.

“El Pacífico sigue siendo el mar más utilizado; sin embargo, el Caribe no deja de ser utilizado, donde también hemos tenido importantes decomisos, no solo en el mar, sino también en los puertos”, sostuvo.

Las autoridades han reiterado que el narcotráfico continúa representando uno de los principales desafíos de seguridad regional, especialmente por la posición estratégica de Panamá como punto de tránsito marítimo y logístico internacional.

En los últimos años, los estamentos de seguridad han incrementado los operativos de interdicción marítima, vigilancia aérea y controles portuarios para combatir el trasiego de drogas a través del territorio nacional.

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene coordinación con organismos internacionales y países aliados para fortalecer las operaciones contra las redes criminales que utilizan rutas marítimas en el Pacífico y el Caribe.