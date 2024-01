2023 cierra con 117 toneladas de droga decomisadas

Los carteles mexicanos, que han ido acaparando el negocio del hemisferio a través del tiempo, no están establecidos en Panamá, más bien ponen en manos de las pandillas el trabajo, a diferencia del vecino Costa Rica, donde operan carteles mexicanos y jamaiquinos, según la fuente de seguridad consultada por este diario. En cambio, en Panamá se ve la presencia del Clan del Golfo colombiano, que se ha evidenciado en diferentes operativos antidroga en los cuales han caído varios de sus integrantes.

Contenedores

Los puertos suelen examinar el 1% del total de los contenedores del parque portuario. Son negocios basados en el manejo de carga donde prima la eficiencia y la productividad vs el tiempo de movilización de los contenedores. El alijo más reciente que anunciaron las autoridades panameñas se ubicó este jueves 28 de diciembre en un puerto del Caribe que llevaba 435 paquetes de droga con destino a Bélgica, y el arresto de una persona. Tan solo dos días antes las autoridades informaron sobre la incautación de 600 paquetes en un puerto, esta vez del Pacífico, con destino a Suecia. Las interceptaciones de toneladas de droga desde los puertos panameños y aguas costeras dan una idea de la relevancia que tiene el Istmo en la lucha contra las drogas, y a la vez, el posicionamiento de los carteles para enviar grandes volúmenes de la sustancia a mercados de consumo en los que el kilo de cocaína puede cotizarse entre $50 mil o $60 mil.

Hasta noviembre de 2023, la Autoridad Marítima de Panamá registró un movimiento de 7.8 millones de contenedores en seis puertos panameños del litoral pacífico y atlántico.

Entre las técnicas empleadas para contaminar los contenedores, conocidas a nivel mundial, se conoce el ocultamiento de la carga que consiste en cubrir los estupefacientes junto con la carga; la técnica de la estructura, que busca ocultar los estupefacientes en la estructura del contenedor; la rip on / rip off que no es más que introducir la mercancía ilícita con mercancía legal declarada o vacío y después extraerlo en el puerto de destino o transbordo, recoge la Academia Marítima de Seguridad Integral.

Según el catálogo de modalidades de narcotráfico marítimo que cita la Academia Marítima de Seguridad Integral, en 2020 el 29% de eventos de narcotráfico marítimo se registraron mediante la modalidad de contenedores. En 2021 la cifra disminuyó a 23.5% y un año después registró 23.3%.

Las cifras hablan de la importancia que representa el movimiento marítimo en el trasiego de sustancias ilícitas, que además de contenedores, las organizaciones criminales se valen de escondites del buque para traficar droga, aunque no suele ser tan común. Los carteles también emplean el territorio panameño para esconder droga que después reenvían vía marítima en lanchas rápidas, a través de puertos o vía terrestre, usualmente en autos de doble fondo.

Como muestra, en septiembre el Servicio Nacional Aeronaval se hizo de 2.4 toneladas de droga que hallaron en el sector atlántico durante un patrullaje entre la maleza, momento en que observaron a 3 personas que se les dio la voz de alto, pero se dieron a la fuga. Los uniformados dieron persecución y detuvieron a dos de los tres sujetos.