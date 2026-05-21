Costa Rica investiga banda que vendía vehículos robados en Panamá con documentos legales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la mañana de este jueves 21 de mayo un total de 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos de San José, Cartago y Pérez Zeledón como parte de una investigación relacionada con el supuesto robo de vehículos que posteriormente eran “gemeleados” para ser vendidos con apariencia de legalidad en Costa Rica.

De acuerdo con información divulgada por Radio Monumental y la agencia EFE, las autoridades han detenido hasta el momento a 12 personas, entre ellas siete abogados notarios presuntamente vinculados con la estructura criminal.

Según el OIJ, la organización operaba alterando la identidad de vehículos robados mediante el uso de información y matrículas de autos similares inscritos legalmente, una práctica conocida como “gemeleo”.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, confirmó que entre los casos investigados se detectaron vehículos reportados como robados en Panamá que posteriormente aparecieron en manos de compradores en Costa Rica, quienes desconocían el origen ilícito de los automóviles.

Las autoridades identificaron al menos 19 víctimas que descubrieron irregularidades durante trámites como inspecciones vehiculares, inscripción en el Registro de la Propiedad y pagos del marchamo, al detectarse automóviles con características idénticas a los adquiridos.

De acuerdo con las investigaciones, los casos confirmados representan pérdidas por más de 167 millones de colones, equivalentes a unos 365 mil dólares.

Muñoz explicó que la organización mantenía diferentes roles operativos y señaló que el supuesto líder del grupo, de apellido Arley, también estaría aparentemente relacionado con actividades de contrabando.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, ocho teléfonos celulares y cinco computadoras portátiles, elementos que ahora forman parte de la investigación.

El OIJ continúa con las diligencias para determinar el alcance total de la red y establecer si existen más vehículos robados provenientes de otros países de la región involucrados en el esquema ilegal.