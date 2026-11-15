Panamá y el mundo estos son los hechos más destacados del domingo 15 de noviembre

La jornada de este domingo 15 de noviembre estuvo marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, entre ellos noticias deportivas, movimientos políticos, hechos de violencia y un incidente aéreo en Estados Unidos.

Panamá vs. Curazao: La Selección de Panamá se enfrenta este domingo a Curazao, a las 6:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández, en busca de un boleto al Final Four de la Liga de Naciones 2026-2027 y la clasificación a la Copa Oro 2027.

- Fuerza Ciudadana: El movimiento político en formación, encabezado por Gabriel Diez, realizó un encuentro en Penonomé, provincia de Coclé, para presentar sus principios, propuesta de organización y visión política, como parte de sus preparativos para la inscripción de adherentes.

- Doble homicidio en Chiriquí: Dos mujeres de nacionalidad estadounidense, de entre 60 y 70 años, fueron asesinadas la noche del sábado 14 de noviembre dentro de una propiedad ubicada en El Mamey, distrito de Bugaba.

- Incendio en residencia de periodista: La Policía Nacional aprehendió a Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como uno de los presuntos vinculados al incendio provocado en la vivienda del periodista de La Prensa, Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf.

- Incidente aéreo en Miami: Dos personas resultaron heridas luego de que un avión de Copa Airlines y otro de carga de UPS colisionaran mientras realizaban maniobras en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos.