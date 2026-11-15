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Panamá y el mundo estos son los hechos más destacados del domingo 15 de noviembre

Desde el partido de Panamá ante Curazao hasta sucesos registrados en Chiriquí y Estados Unidos, estas fueron algunas de las noticias del día.
Desde el partido de Panamá ante Curazao hasta sucesos registrados en Chiriquí y Estados Unidos, estas fueron algunas de las noticias del día. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/11/2026 18:00
Panamá y el mundo registraron este domingo 15 de noviembre diversos acontecimientos que marcaron la agenda informativa. Conozca las noticias más destacadas de la jornada.

La jornada de este domingo 15 de noviembre estuvo marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, entre ellos noticias deportivas, movimientos políticos, hechos de violencia y un incidente aéreo en Estados Unidos.

Panamá vs. Curazao: La Selección de Panamá se enfrenta este domingo a Curazao, a las 6:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández, en busca de un boleto al Final Four de la Liga de Naciones 2026-2027 y la clasificación a la Copa Oro 2027.

- Fuerza Ciudadana: El movimiento político en formación, encabezado por Gabriel Diez, realizó un encuentro en Penonomé, provincia de Coclé, para presentar sus principios, propuesta de organización y visión política, como parte de sus preparativos para la inscripción de adherentes.

- Doble homicidio en Chiriquí: Dos mujeres de nacionalidad estadounidense, de entre 60 y 70 años, fueron asesinadas la noche del sábado 14 de noviembre dentro de una propiedad ubicada en El Mamey, distrito de Bugaba.

- Incendio en residencia de periodista: La Policía Nacional aprehendió a Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como uno de los presuntos vinculados al incendio provocado en la vivienda del periodista de La Prensa, Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf.

- Incidente aéreo en Miami: Dos personas resultaron heridas luego de que un avión de Copa Airlines y otro de carga de UPS colisionaran mientras realizaban maniobras en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos.

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