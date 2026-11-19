La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) manifestó la mañana de este jueves 19 de noviembre su disposición de colaborar con el Ministerio Público y las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con la denuncia penal presentada por la Contraloría General de la República sobre el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company.

En un comunicado, la entidad indicó que facilitará toda la documentación y la información que le sea requerida en el marco de las investigaciones derivadas de la auditoría al Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, que otorgó la concesión a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

La AMP respaldó que los hechos sean investigados y aclarados, y señaló que corresponde al Ministerio Público determinar las posibles responsabilidades que pudieran existir.

La institución también aseguró que la actual administración promueve la transparencia en sus actuaciones y respeta los procesos legales y los derechos de las partes que intervienen en las investigaciones de las entidades públicas.

Según la AMP, su posición responde al compromiso de salvaguardar los intereses del Estado panameño y de la ciudadanía.

Entre las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá están proponer y coordinar los planes de desarrollo del Sistema Portuario Nacional, administrar y operar los puertos bajo su responsabilidad y supervisar y fiscalizar las instalaciones portuarias concesionadas.