El golpe de GTA 6 a los ‘hackers’ que está sorprendiendo a los ‘fans’

Un nuevo detalle relacionado con GTA 6 ha llamado la atención de la comunidad luego de que circulara una publicación en redes sociales que asegura que el conocido hacker “Cyberleek” habría filtrado una escena del esperado videojuego con una clara referencia autorreferencial.

Según la publicación, la escena incluiría un diálogo entre los personajes Jason y Cal. En ella, Jason le advierte a Cal que disfrute de su vida “hasta que los hombres de traje decidan callarte la boca”. La respuesta de Cal añade un tono humorístico a la situación: asegura que quienes podrían estar vigilándolo no saben nada de él porque utiliza una VPN.

El supuesto intercambio ha sido interpretado por algunos usuarios como una posible referencia a las filtraciones que han rodeado a Grand Theft Auto 6, especialmente al enorme impacto que tuvieron las imágenes y videos filtrados durante el desarrollo del título.

La publicación también señala que la escena habría sido filtrada precisamente para generar esta autorreferencia, aunque no se aportan pruebas suficientes en la imagen para confirmar de manera independiente la autenticidad del material o del diálogo.

De ser legítima, la escena representaría otra referencia de Rockstar Games al fenómeno de las filtraciones que ha acompañado el desarrollo de GTA 6. Por ahora, la información debe tomarse con cautela hasta que exista una confirmación oficial o evidencia adicional.