Caso Iris De Arco: investigan a más de 130 personas por robo de más de $260 mil

Un celular perdido en carnavales dio pie a una investigación penal que ahora podría involucrar a más de 130 personas y más de 260 mil dólares perdidos.

Este lunes 17 de agosto la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a 13 personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón durante la operación Cenit.

Armados y vestidos con chalecos antibalas, agentes antidisturbios y miembros de la Dirección de Investigación Judicial detuvieron a cada uno, subiendo luego fotos del operativo a su sitio web.

El martes a las 2 de la tarde iniciaron las audiencias de control de garantías, durante las que 11 de los 13 indiciados acordaron un método alterno de solución de conflictos.

La audiencia para determinar los detalles será el próximo 31 de agosto en el Centro de Métodos de Resolución Alternos de Conflictos de Plaza Fortuna a las 8:00 a.m.

Las dos personas restantes son David Domínguez y Francisco Cuevas, quienes han sido señalados como los presuntos autores intelectuales del delito. Ambos tuvieron una audiencia este miércoles en la que se le imputaron cargos por delitos financieros.

Domínguez y Cuevas no permanecerán detenidos en un centro penitenciario. La jueza Julieth Ubilla decretó las medidas cautelares de reporte periódico los lunes, miércoles y viernes; prohibición de salid de la provincia de Panamá; prohibición de acercarse a otras personas relacionadas al proceso; y brazalete electrónico.

Por el momento, no se han imputado cargos por blanqueo de capital, ni asociación ilícita para delinquir, pero no se descarta que más adelante en el proceso se añadan cargos adicionales.

Sin embargo, uno de los hechos más llamativos se conoció al final. De acuerdo al Ministerio Público podría haber más de 130 personas involucradas en este caso. Se prevén más operativos, aprehensiones y una lluvia de audiencias.

Cronología

Todo comenzó un sábado de Carnaval. La presentadora de televisión Iris De Arco se encontraba celebrando la Fiesta del Rey Momo en Las Tablas, provincia de Los Santos, cuando su teléfono celular fue sustraído.

Se trataba de un Iphone Pro Max 16, un modelo que está valorado en unos 1,400 dólares en el mercado. Con acceso al teléfono y la información allí contenida, los delincuentes habrían empezado el vaciado de su cuenta bancaria. Entre el 20 y 23 de febrero se llevaron a cabo cientos de transferencias a distintas cuentas bancarias, muchas que anteriormente se encontraban vacías.

Luego de recibir la transferencia, distintos individuos procedieron a dirigirse a cajeros automáticos dónde retiraron el dinero.

Entre ellos se encuentran la mayoría de los indiciados que buscan una ahora una “solución alterna al conflicto”. Algunos de ellos ya habían sido señalados por otros delitos no relacionados al caso, como un presunto fraude de mil dólares.

El dinero de la presentadora televisiva se encontraba en Metro Bank, el cual permitió las cientos de transferencias en el período de 4 días que totalizaron más de un cuarto de millón de dólares. Durante la audiencia se conoció que la entidad bancaria realizará una investigación interna del caso. Por el momento, ningún representante del banco ha sido señalado en el caso.

La mayoría de los aprehendidos hasta el momento han manifestado que están de acuerdo con devolver el dinero, aunque algunos ya se lo gastaron. En la audiencia del 31 de agosto se deberán definir los detalles.

También se agendó para el 24 de septiembre una audiencia para la validación de acuerdos de pena en caso de que se concreten.