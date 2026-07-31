Detención provisional para Adolfo Quintero, habría recibido $15 millones en Caso Pandora

Una nueva ficha en la presunta trama criminal de Pandora está detenida. Este viernes 31 de julio, la jueza de garantías Eyvis Jaén decretó la detención provisional y aceptó la imputación de los cargos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales a Adolfo Cosme Quintero Aguilar. De acuerdo a la Fiscalía, Quintero habría recibido transferencias por unos 15 millones de dólares a través de venta de créditos fiscales ilegítimos.

Las audiencias de control de garantías se llevaron a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. Inició a las 11.22 de la mañana y terminó a las 4.17 de la tarde. En audiencias consecutivas se legalizó la aprehensión, se imputaron cargos y se decretó la detención preventiva.

Quintero era el beneficiario final de la sociedad Master Eco Green, utilizada para la venta de créditos fiscales a entidades bancarias, principalmente BAC International Bank. Estos créditos fiscales, de acuerdo al Ministerio Público y una auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fueron generados de forma ilegítima por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) a cambio de coimas. Luego, se acreditaban a favor de sociedades intermediarias o “canastas”. Estas vendían los créditos al banco que pagaba con dinero real.

En el caso de Master Eco Green, la sociedad actuaba como enlace con el banco, tramitando contratos en los que cobraban entre 17% y 20% de comisión por la venta de los créditos.

La creadora de Master Eco Green es Karen Pittí, quien también se encuentra imputada en la Operación Pandora. Al ser cuestionada por los fiscales, Pittí declaró que el verdadero beneficiario de la sociedad es Adolfo Cosme Quintero, padre de su hija de 16 años, y que fue él quien la convenció a prestar la sociedad para este rol.

Uno de los argumentos que esgrimió el Ministerio Público para justificar la detención provisional de Quintero fue que Pittí testificó haber sido amenazada por el padre de Quintero, presionándola para que dejara de compartir información.

Los fiscales estiman que Quintero recibió unos 15 millones de dólares como parte de lo que califican como una organización criminal. La mayoría iría a Master Eco Green, pero también han trazado más de 2 millones de dólares en transferencias a sus cuentas personales.

Además, encontraron movimientos de dinero a favor de Quintero desde otros sitios además del banco. La sociedad A Priori, del abogado Jercovick Joyner, le transfirió 236 mil dólares. También recibió 50 mil dólares de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, una sociedad intermediaria en manos de José Miguel Jurado Rovira. Tanto Joyner como Jurado se mantienen detenidos y han sido imputados en la causa penal.

El 8 de julio de este año las autoridades aprehendieron a 16 personas en la Operación Pandora. Quintero debía ser una de ellas, pero no pudo ser localizado. El miércoles de esta semana, 29 de julio, finalmente se entregó voluntariamente.

Sin embargo, la Fiscalía no está conforme con lo que ha recabado de Quintero. Durante los operativos, encontraron una caja de un Iphone 17 Pro, valorado en 1,600 dólares. Pero al entregarse, Quintero les dio un teléfono Motorola, un modelo viejo que ni siquiera tenía cobertor. También están buscando una serie de vehículos de mediana y alta gama comprados por Quintero en los últimos años. La defensa asegura que el Iphone es de la esposa de Quintero, los fiscales consideran que es un elemento que podría tener información crucial en la investigación.

También alertan que han encontrado evidencia del uso de criptomonedas, divisas que podrían haber sido utilizadas para dificultar la trazabilidad de los dineros.

Para el fiscal superior encargado del caso, Emeldo Márquez, Quintero es una parte más del entramado criminal. “Nosotros dentro de la investigación no hemos establecido cabecillas. Se ha establecido que es un grupo estructural, es decir, donde todos tienen distintos roles y todos trabajan para obtener un beneficio económico”, detalló al salir de la audiencia.

La investigación del Caso Pandora inició el 11 de septiembre de 2025. Fue declarada causa compleja y el término de la investigación culmina el próximo 11 de noviembre. Hasta el momento, unas 18 personas han sido imputadas, aunque los fiscales no descartan que más personas sean aprehendidas o que aumente el monto de lesión patrimonial, que por el momento supera los 40 millones de dólares.