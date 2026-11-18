El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles 18 de noviembre que el Gobierno estadounidense respondió al desafío del expresidente venezolano Nicolás Maduro con la operación que culminó con su captura y traslado a territorio estadounidense, durante su primera visita a la ciudad de Caracas desde ese acontecimiento.

“Maduro dijo ‘vengan a buscarme’ y nosotros atendimos ese llamado”, expresó Hegseth ante los medios de comunicación, en referencia a la operación militar ejecutada por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero en el fuerte Tiuna, de Caracas.

La visita del jefe del Pentágono se suma a la de otros altos funcionarios estadounidenses que han viajada a Caracas y se han reunido con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Reunión con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores

Antes de ofrecer declaraciones a la prensa, Hegseth sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con Rodríguez.

Tras la reunión, el funcionario estadounidense se refirió a la operación que permitió llevar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la justicia estadounidense.

Maduro y Flores se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Brooklyn, en el estado de Nueva York, a la espera de su juicio programado para 2027.

Hegseth sostuvo que el Departamento de Guerra, en coordinación con las fuerzas del orden de Estados Unidos, participó en las acciones que terminaron con la captura de ambos.

Durante sus declaraciones también calificó la operación como una de las más importantes en la historia militar de América Latina y vinculó la intervención con la lucha contra el narcoterrorismo.

En el marco de la visita de Hegseth, Washington y Caracas suscribieron un acuerdo de cooperación militar, aunque no se precisaron en la información suministrada los alcances, compromisos específicos ni los mecanismos de implementación del entendimiento.