Trump sobre Venezuela: comprende postura de Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que comprende las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, en las que defendió que Nicolás Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela, a pesar de su captura por parte de fuerzas estadounidenses.

En una breve comparecencia ante periodistas a bordo del Air Force One la noche de este 16 de febrero, Trump fue consultado sobre una entrevista concedida por Rodríguez a la cadena estadounidense NBC la semana pasada, en la que ella reiteró su postura de que Maduro “es el presidente legítimo” y que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes.

“Probablemente ella tiene que decir eso”, respondió el mandatario y añadió de inmediato que “políticamente, quizás ella tiene que decir eso”. Trump destacó que comprende completamente la declaración en el contexto actual.

Cuando se le preguntó sobre la relación bilateral con Venezuela, Trump subrayó que está “haciendo un gran trabajo” y que entiende por qué Rodríguez emitió esa defensa y enfatizó que las complejidades políticas de Venezuela pueden explicar sus declaraciones.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de alta tensión tras la operación militar estadounidense de este sábado 3 de enero en Caracas que resultó en la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Tiene programada una audiencia para este 26 de marzo.

Rodríguez también confirmó la semana pasada que ya fue invitada a Washington, D. C. para reunirse con Trump y su equipo.