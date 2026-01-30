Trump confirma que Estados Unidos convocará a otros países para operar en el sector petrolero de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró al mediodía de este viernes 30 de enero que los avances en la producción petrolera de Venezuela están siendo “muy, muy buenos”.

De acuerdo con Trump, se está trabajando de manera coordinada con otros países para que “muy pronto” comiencen a recibir petróleo venezolano.

El mandatario estadounidense también hizo referencia a un incremento en el envío de barcos de guerra, entre ellos un portaaviones, hacia Irán como parte de estas operaciones estratégicas.

“La situación venezolana, el liderazgo está haciendo un muy buen trabajo, estamos muy contentos y nos estamos moviendo muy, muy bien”, expreso a los periodistas el presidente estadounidense.

Añadió que Estados Unidos está por invitar a países del mundo. “Muy pronto van a empezar a tomar el petróleo, vamos a estar dirigiendo eso con el país. Y eso ha funcionado muy bien”, declaró el mandatario estadounidense.

Aunque Trump no ofreció detalles técnicos sobre cifras de producción, sus declaraciones se dan en un momento en el que la industria petrolera venezolana ha experimentado cambios significativos tras la aprobación de una reforma a la Ley de Hidrocarburos en Caracas, impulsada por Delcy Rodríguez, y el levantamiento parcial de sanciones por parte de Washington.

La comunicación entre Trump y Rodríguez ha marcado un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

De acuerdo con las declaraciones de Trump, esa coordinación y cooperación en materia energética y diplomática tras la salida de Nicolás Maduro, quien fue capturada en la madrugada de este sábado 3 de enero en el fuerte Tuina.

El mandatario estadounidense tras la captura de Maduro declaró que Venezuela enviaría a Estados Unidos más de 50 millones de barriles de petróleo.