Caso Suntracs: juez mantiene detenido a Ariel Rodríguez Mitre por presunto blanqueo

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, negó este jueves 28 de mayo la solicitud de cambio de medida cautelar presentada a favor del dirigente sindical Ariel Rodríguez Mitre, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Rodríguez Mitre solicitó reemplazar la detención provisional por arresto domiciliario y el uso de brazalete electrónico durante una audiencia de revisión de medida cautelar realizada en el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora.

Sin embargo, el juez determinó que la petición no cumplía con los requisitos establecidos por la ley para modificar la medida impuesta.

Según Zambrano, la defensa no presentó nuevos elementos circunstanciales que permitieran variar la situación jurídica del imputado ni modificar los riesgos procesales que justificaron previamente la detención provisional.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Gilberto Arona, mientras que la defensa de Rodríguez Mitre estuvo a cargo del abogado Franklin Reyes.

Tras la decisión judicial, la defensa anunció recurso de apelación, por lo que la audiencia fue programada para este 8 de junio de 2026 a las 8:30 a.m. en la Sala 5 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

La investigación está relacionada con presuntas transferencias bancarias, depósitos y cambios de cheques realizados entre los años 2018 y 2025, operaciones que forman parte del caso por supuesto blanqueo de capitales que involucra al dirigente sindical.