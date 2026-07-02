Partidos impulsan mayor participación política de personas con discapacidad

Los partidos políticos han comenzado a promover iniciativas para incentivar una mayor participación de las personas con discapacidad en la actividad política y en los procesos electorales, con el propósito de ampliar su representación en cargos de elección popular y fortalecer la inclusión dentro de las estructuras partidarias.

Aunque la legislación panameña reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y el Tribunal Electoral desarrolla acciones para facilitar su integración en los colectivos políticos, la presencia de candidatos con discapacidad continúa siendo limitada.

Uno de los casos más visibles es el de Omar Ortega, quien utiliza silla de ruedas y fue electo representante del corregimiento de Belisario Frías y diputado por el circuito 8-2 en las pasadas elecciones.

Como parte de estos esfuerzos, el Partido Popular (PP) organizó recientemente un seminario dirigido a personas con discapacidad, orientado a fortalecer el conocimiento de sus derechos y promover su participación activa en la política.

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con inclusión, empleabilidad, protección de derechos, el sistema de salud panameño y la participación política.

El subsecretario del Partido Popular, Nelson Solís, explicó que la capacitación busca brindar confianza a las personas con discapacidad para que puedan aspirar a cargos de elección popular en igualdad de condiciones y sin temor a ser objeto de discriminación.

Señaló que el partido procura que este sector tenga oportunidades de crecimiento dentro de la organización y participe activamente en la formulación de propuestas.

Solís sostuvo que las personas con discapacidad cuentan con las capacidades necesarias para desempeñar funciones públicas y contribuir al desarrollo del país, por lo que consideró importante eliminar las barreras que aún limitan su participación política.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Cirilo Salas, manifestó que la inclusión de las personas con discapacidad debe responder a un compromiso permanente y no únicamente al cumplimiento de disposiciones legales.

Indicó que este tema requiere acciones concretas que garanticen una participación efectiva y el pleno ejercicio de sus derechos dentro de la vida política nacional.