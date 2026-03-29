Mujeres exigen mayor participación política y leyes más severas contra la violencia

La participación de las mujeres en la política volvió al centro del debate público, luego de que el Partido Popular (PP) reiterara la necesidad de abrir más espacios de liderazgo femenino y fortalecer las leyes frente a la violencia de género.

Durante una actividad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el presidente del colectivo, Cirilo Salas, destacó el rol histórico que han desempeñado las mujeres dentro del partido y en la vida nacional, al tiempo que hizo un llamado a garantizar su acceso a los espacios de toma de decisiones.

El dirigente recordó que el PP ha sido pionero en materia de equidad, al establecer en sus estatutos un 35% de participación femenina incluso antes de que lo exigiera la legislación electoral. Sin embargo, reconoció que aún persisten retos importantes para alcanzar una representación más equitativa.

Salas también abordó problemáticas sociales urgentes, como el incremento de los femicidios, señalando que las normas actuales no han sido suficientes. En ese sentido, insistió en la necesidad de impulsar leyes más estrictas que garanticen una protección efectiva para las mujeres.

En el encuentro participaron además expertas como Fanny Ramírez y Maribel Jaén, quienes coincidieron en que la representación femenina en la política sigue siendo limitada. Subrayaron que, aunque se han logrado avances, es fundamental fortalecer la formación y el respaldo dentro de los partidos políticos.

De acuerdo con cifras presentadas, la participación de mujeres en parlamentos a nivel mundial ronda el 27%, mientras que en Panamá apenas alcanza el 21%, lo que evidencia el rezago del país en esta materia. Asimismo, se recordó que el 20% del financiamiento público de los partidos debe destinarse a la capacitación de mujeres.

Jaén enfatizó que el desafío no es únicamente numérico, sino cultural, al señalar que por años han existido barreras que restringen el acceso femenino a la política. “Se requiere voluntad política real y trabajo desde las bases para lograr cambios sostenibles”, sostuvo.

Finalmente, Salas también se refirió al impacto del conflicto en Medio Oriente, advirtiendo que, aunque Panamá no participa directamente, sí enfrenta sus consecuencias económicas, reflejadas en el aumento de los precios de la gasolina, el transporte y productos básicos, lo que continúa presionando el costo de vida de la población.