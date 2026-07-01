Elecciones en la Universidad de Panamá: José Emilio Moreno se perfila como nuevo rector con el 63.76% del voto ponderado

Tras concluirse el escrutinio de 63 mesas de un total de 200 (31.5%), el Organismo Electoral de la Universidad de Panamá ha confirmado una tendencia irreversible que proclama al doctor José Emilio Moreno como el virtual ganador y nuevo rector de la primera casa de estudios superiores para el periodo de gestión 2026-2031.

Según el reporte oficial de la Junta Central de Escrutinio reflejado en el documento de la página web del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá, Moreno se alza con la victoria al totalizar un porcentaje ponderado del 63.76%, superando de manera contundente a los otros cinco aspirantes de la contienda universitaria.

El desglose técnico de los votos válidos y porcentajes por estamento obtenidos con estas 63 mesas procesadas se detalla de la siguiente manera

Resultados por candidato (63 mesas escrutadas hasta el momento)

* José Emilio Moreno: 473 votos de profesores (43.196%) y 1,424 votos de estudiantes (16.042%).

* Migdalia Bustamante: 78 votos de profesores (7.123%) y 391 votos de estudiantes (4.405%).

* Cesar Garcia: 61 votos de profesores (5.571%) y 435 votos de estudiantes (4.900%).

* Denis Chavez: 20 votos de profesores (1.826%) y 238 votos de estudiantes (2.681%).

* Roberto Ah Chong: 4 votos de profesores (0.365%) y 49 votos de estudiantes (0.552%).

* Corina Pérez de Coronado: 1 voto de profesores (0.091%) y 29 votos de estudiantes (0.327%).

Participación y votos emitidos

Con este porcentaje de mesas computadas, la participación en las urnas registra un total de 657 votos emitidos en el estamento docente (de los cuales se contabilizaron 13 votos nulos y 7 en blanco) y 2,663 votos emitidos en el estamento estudiantil (registrando 78 votos nulos y 19 en blanco).

Las autoridades del Organismo Electoral continúan formalmente con el llenado de actas restantes de los centros regionales y extensiones universitarias para completar el 100% del padrón.

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