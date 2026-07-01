Elecciones en la Universidad de Panamá: José Emilio Moreno se perfila como nuevo rector con el 63.76% del voto ponderado

<a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Tras concluirse el escrutinio de 63 mesas de un total de 200 (31.5%), el Organismo Electoral de la Universidad de Panamá</a> ha confirmado una tendencia irreversible que proclama al doctor <b>José Emilio Moreno</b> como el virtual ganador y nuevo rector de la primera casa de estudios superiores para el periodo de gestión 2026-2031.Según el reporte oficial de la Junta Central de Escrutinio reflejado en el documento de la página <i>web</i> del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá, Moreno se alza con la victoria al totalizar un porcentaje ponderado del 63.76%, superando de manera contundente a los otros cinco aspirantes de la contienda universitaria.El desglose técnico de los votos válidos y porcentajes por estamento obtenidos con estas 63 mesas procesadas se detalla de la siguiente manera <b>Resultados por candidato (63 mesas escrutadas hasta el momento)</b><i>* José Emilio Moreno: 473 votos de profesores (43.196%) y 1,424 votos de estudiantes (16.042%).</i><i>* Migdalia Bustamante: 78 votos de profesores (7.123%) y 391 votos de estudiantes (4.405%).</i><i>* Cesar Garcia: 61 votos de profesores (5.571%) y 435 votos de estudiantes (4.900%).</i><i>* Denis Chavez: 20 votos de profesores (1.826%) y 238 votos de estudiantes (2.681%).</i><i>* Roberto Ah Chong: 4 votos de profesores (0.365%) y 49 votos de estudiantes (0.552%).</i><i>* Corina Pérez de Coronado: 1 voto de profesores (0.091%) y 29 votos de estudiantes (0.327%).</i><b>Participación y votos emitidos</b>Con este porcentaje de mesas computadas, la participación en las urnas registra un total de 657 votos emitidos en el estamento docente (de los cuales se contabilizaron 13 votos nulos y 7 en blanco) y 2,663 votos emitidos en el estamento estudiantil (registrando 78 votos nulos y 19 en blanco).<b>Las autoridades del Organismo Electoral continúan formalmente con el llenado de actas restantes de los centros regionales y extensiones universitarias para completar el 100% del padrón. </b>Los boletines informativos oficiales se mantienen actualizados a través de la plataforma digital institucional de Votaciones UP 2026.