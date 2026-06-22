Megabuque francés cruza el Canal de Suez usando GNL e IA

El Canal de Suez completó el primer tránsito del megabuque portacontenedores francés CMA CGM Notre Dame, una de las embarcaciones más grandes del mundo propulsadas por gas natural licuado (GNL) y pionera en la integración de inteligencia artificial (IA) para la navegación de larga distancia. La maniobra reaviva la competencia internacional por el control de las rutas comerciales más eficientes y sostenibles entre Oriente y Occidente.

La nave, perteneciente a la naviera francesa CMA CGM, cruzó la vía interoceánica como parte del convoy sur en su viaje inaugural desde Singapur hacia Francia. Con dimensiones que rozan los límites de la ingeniería naval moderna —399.9 metros de eslora, 61.3 metros de manga y 16.5 metros de calado—, el portacontenedores posee una capacidad de carga total de 245.000 toneladas y puede transportar hasta 24.212 contenedores de veinte pies (TEU).

El cruce del CMA CGM Notre Dame, asignado al servicio marítimo FAL3 entre el Lejano Oriente y el noroeste de Europa, requirió un operativo de seguridad especial. El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), ordenó el despliegue de varios de los pilotos de mayor experiencia de la entidad y la asistencia permanente de remolcadores de escolta para mitigar los riesgos asociados al manejo de estructuras de este tonelaje.