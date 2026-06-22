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Megabuque francés cruza el Canal de Suez usando GNL e IA

El portacontenedores francés CMA CGM Notre Dame realiza su primer ingreso al convoy sur del Canal de Suez.
El portacontenedores francés CMA CGM Notre Dame realiza su primer ingreso al convoy sur del Canal de Suez. Cedida | Canal de Suez
Por
Mileika Lasso
  • 22/06/2026 14:55
Con 399 metros de eslora y propulsión limpia, el buque CMA CGM Notre Dame completó en el Canal de Suez su primer cruce entre Asia y Europa

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El Canal de Suez completó el primer tránsito del megabuque portacontenedores francés CMA CGM Notre Dame, una de las embarcaciones más grandes del mundo propulsadas por gas natural licuado (GNL) y pionera en la integración de inteligencia artificial (IA) para la navegación de larga distancia. La maniobra reaviva la competencia internacional por el control de las rutas comerciales más eficientes y sostenibles entre Oriente y Occidente.

La nave, perteneciente a la naviera francesa CMA CGM, cruzó la vía interoceánica como parte del convoy sur en su viaje inaugural desde Singapur hacia Francia. Con dimensiones que rozan los límites de la ingeniería naval moderna —399.9 metros de eslora, 61.3 metros de manga y 16.5 metros de calado—, el portacontenedores posee una capacidad de carga total de 245.000 toneladas y puede transportar hasta 24.212 contenedores de veinte pies (TEU).

El cruce del CMA CGM Notre Dame, asignado al servicio marítimo FAL3 entre el Lejano Oriente y el noroeste de Europa, requirió un operativo de seguridad especial. El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), ordenó el despliegue de varios de los pilotos de mayor experiencia de la entidad y la asistencia permanente de remolcadores de escolta para mitigar los riesgos asociados al manejo de estructuras de este tonelaje.

Competencia tecnológica en el mar

Este tránsito ocurre en momentos donde la industria marítima global acelera su transición energética y tecnológica. El buque es considerado el más avanzado de la flota bajo bandera francesa, al combinar la reducción de emisiones que ofrece el GNL con sistemas de IA diseñados para optimizar las rutas transcontinentales.

“La SCA está preparada para el tránsito de los buques portacontenedores más grandes y avanzados de la flota mundial”, afirmó Rabie, quien además destacó que la infraestructura de Suez busca blindar las cadenas de suministro globales frente a las exigencias regulatorias ambientales que pesan sobre el comercio marítimo moderno.

Para las vías competidoras en el mercado global, incluyendo el Canal de Panamá, la proliferación de naves de este calado y manga representa un desafío operativo y de infraestructura continuo. La capacidad de absorber el tránsito de megabuques que mitigan el impacto ambiental define la asignación de nuevas rutas por parte de los consorcios navieros internacionales.

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