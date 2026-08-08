LNB admite fallas tecnológicas tras reclamos por billetes premiados

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) reconoció que problemas de conectividad entre sus sistemas provocaron inconsistencias en el registro de algunos billetes premiados, lo que derivó en casos de personas que acudieron a cobrar premios y encontraron que los documentos aparecían registrados como devueltos.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta este 7 de agosto, el director general de la LNB, Isidro Carbonell, explicó que la situación estuvo relacionada con fallas en la comunicación entre plataformas tecnológicas utilizadas para gestionar devoluciones y otros procesos internos. Según indicó, el problema ya fue corregido.

Como respuesta, la institución modificó el procedimiento para atender estos casos. Ahora, cuando un billete premiado presente inconsistencias similares, la LNB realizará el pago al portador y posteriormente continuará con la investigación correspondiente.

Antes, la entidad investigaba primero y autorizaba el pago una vez concluida la verificación.

El caso ocurre en medio del debate sobre la necesidad de modernizar la institución. Un día antes, el jueves, la LNB abrió por primera vez sus áreas operativas a medios de comunicación y mostró que parte importante de sus procesos continúa realizándose manualmente. La entidad sostuvo que esta situación limita la eficiencia, la seguridad y la trazabilidad de los billetes.

Durante la entrevista, el director señaló que la coexistencia de procesos manuales y sistemas desconectados también genera problemas en el manejo de la información financiera.

Explicó que los datos llegan en distintos momentos y mediante diferentes mecanismos, lo que provoca desfases que dificultan obtener información precisa para la toma de decisiones.

Carbonell sostuvo que la institución trabaja en un proyecto de modernización tecnológica que incluiría la integración de sistemas y la automatización de procesos. Sin embargo, todavía no ha definido una fecha para ejecutar el proyecto ni ha informado cuánto costará la inversión requerida.

El director afirmó que la iniciativa cuenta con respaldo del Órgano Ejecutivo y que será presentada una vez concluya su diseño técnico y financiero.

En paralelo, la entidad informó que solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República relacionada con los productos Lotto y Pega 3. El objetivo es determinar si estos juegos tuvieron algún impacto sobre el desempeño del producto tradicional de la Lotería, una inquietud planteada por algunos sectores vinculados a la actividad.

Las declaraciones surgen en un contexto en el que billeteros han expresado preocupación por la demora en la modernización y por problemas operativos asociados a devoluciones y sistemas informáticos.