  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Jubilados y pensionados recibirán esta semana el primer pago de julio

Esta semana inicia el pago de la primera quincena de julio para jubilados y pensionados de la CSS.
Esta semana inicia el pago de la primera quincena de julio para jubilados y pensionados de la CSS. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/06/2026 12:20
La entidad recordó a los beneficiarios verificar las fechas correspondientes a su modalidad de cobro y acudir a los puntos autorizados

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) comenzarán a recibir esta semana el primer pago correspondiente al mes de julio, según el calendario de desembolsos establecido por la entidad.

De acuerdo con la CSS, los beneficiarios que cobran mediante el sistema de Acreditación Bancaria (ACH) recibirán el depósito de la primera quincena a partir del viernes 3 de julio, con la transferencia directa de los fondos a sus cuentas bancarias.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirar su pago desde el lunes 6 de julio en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

La entidad recordó a los beneficiarios verificar las fechas correspondientes a su modalidad de cobro y acudir a los puntos autorizados para retirar sus pagos en caso de recibirlos mediante cheque.

CSS confirma calendario de pago de la segunda quincena de julio para jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas de pago correspondientes a la segunda quincena de julio para jubilados y pensionados, tanto para quienes cobran mediante depósito bancario como para los que reciben sus prestaciones por cheque.

La entidad detalló que los beneficiarios afiliados al sistema de Acreditación Bancaria (ACH) recibirán el depósito de su pensión a partir del viernes 17 de julio, con la acreditación directa en sus cuentas.

En tanto, los pagos por cheque estarán disponibles desde el lunes 20 de julio en los centros y puntos de pago habilitados a nivel nacional.

Lo Nuevo