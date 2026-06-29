Jubilados y pensionados recibirán esta semana el primer pago de julio

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) comenzarán a recibir esta semana el primer pago correspondiente al mes de julio, según el calendario de desembolsos establecido por la entidad.

De acuerdo con la CSS, los beneficiarios que cobran mediante el sistema de Acreditación Bancaria (ACH) recibirán el depósito de la primera quincena a partir del viernes 3 de julio, con la transferencia directa de los fondos a sus cuentas bancarias.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirar su pago desde el lunes 6 de julio en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

La entidad recordó a los beneficiarios verificar las fechas correspondientes a su modalidad de cobro y acudir a los puntos autorizados para retirar sus pagos en caso de recibirlos mediante cheque.