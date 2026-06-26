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Información útil

CSS fija las fechas de pago a jubilados y pensionados en julio: aquí los detalles

La Caja de Seguro Social anuncia el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados
La Caja de Seguro Social anuncia el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/06/2026 09:56
Los jubilados y pensionadosde Panamá ya pueden consultar el calendario de pagos que regirá durante julio.

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La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó las fechas exactas en las que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago de sus quincenas correspondientes al mes de julio de 2026, según el calendario oficial divulgado por la institución.

De acuerdo con la entidad, la primera quincena será acreditada a partir del 3 de julio para los beneficiarios que cobran mediante el sistema ACH, permitiendo que los fondos sean depositados directamente en sus cuentas bancarias.

En el caso de los pagos por cheque, la CSS informó que estarán disponibles desde el 6 de julio en los centros de pago habilitados en todo el país, donde los pensionados y jubilados podrán retirar su beneficio correspondiente

Pagos por ACH y cheque ya tienen fecha para la segunda quincena de julio

La Caja de Seguro Social también anunció el calendario correspondiente a la segunda quincena de julio para el pago de jubilaciones y pensiones.

Según la entidad, los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante depósito directo por ACH comenzarán a recibir los fondos a partir del 17 de julio.

En tanto, quienes cobran por cheque podrán retirar su pago desde el 20 de julio en los centros y puntos de pago autorizados en todo el territorio nacional.

La institución recomendó a los beneficiarios consultar las fechas establecidas y acudir al lugar de cobro que les corresponda para evitar contratiempos.

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