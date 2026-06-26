CSS fija las fechas de pago a jubilados y pensionados en julio: aquí los detalles

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó las fechas exactas en las que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago de sus quincenas correspondientes al mes de julio de 2026, según el calendario oficial divulgado por la institución.

De acuerdo con la entidad, la primera quincena será acreditada a partir del 3 de julio para los beneficiarios que cobran mediante el sistema ACH, permitiendo que los fondos sean depositados directamente en sus cuentas bancarias.

En el caso de los pagos por cheque, la CSS informó que estarán disponibles desde el 6 de julio en los centros de pago habilitados en todo el país, donde los pensionados y jubilados podrán retirar su beneficio correspondiente