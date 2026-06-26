CSS fija las fechas de pago a jubilados y pensionados en julio: aquí los detalles

La Caja de Seguro Social también anunció el calendario correspondiente a la segunda quincena de julio para el pago de jubilaciones y pensiones. <b>Según la entidad, los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante depósito directo por ACH comenzarán a recibir los fondos a partir del 17 de julio.</b> <b>En tanto, quienes cobran por cheque podrán retirar su pago desde el 20 de julio en los centros y puntos de pago autorizados en todo el territorio nacional. </b>La institución recomendó a los beneficiarios consultar las fechas establecidas y acudir al lugar de cobro que les corresponda para evitar contratiempos.