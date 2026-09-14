Francia busca ampliar inversiones en Panamá en infraestructura, agua y transporte

Francia busca ampliar su presencia económica en Panamá con nuevas oportunidades de inversión y cooperación en sectores como infraestructura, agua, transporte urbano, seguridad, innovación y conectividad. El tema fue abordado este lunes 14 de septiembre durante una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, el ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolás Forissier, y una delegación empresarial francesa que acompaña la visita oficial. Hoyos destacó el crecimiento de los vínculos económicos y políticos entre ambos países y señaló que Panamá y Francia comparten intereses en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. “Panamá considera a Francia un inversor tecnológico estratégico a largo plazo”, manifestó el vicecanciller, quien también resaltó el avance de la cooperación relacionada con proyectos de infraestructura.

El tren Panamá-David, entre los proyectos

Uno de los puntos mencionados durante el encuentro fue el Memorando de Entendimiento para el tren Panamá-David, que contempla asistencia técnica francesa para los estudios de viabilidad, estructura y diseño del proyecto. El acuerdo también abre la posibilidad de acceder a instrumentos financieros y generar oportunidades para empresas francesas vinculadas al proyecto. Para Hoyos, esta cooperación demuestra que la relación bilateral ha entrado en “una nueva dimensión”, con espacio para ampliar la participación francesa en otros proyectos estratégicos. Forissier, por su parte, destacó que las relaciones entre Francia y Panamá cuentan con una base sólida, pero consideró necesario fortalecer los vínculos económicos. “Tenemos muy buenas relaciones, pero tenemos que fortalecerlas”, afirmó el ministro francés, quien destacó la presencia de representantes de compañías de distintos sectores durante su visita.

Panamá como plataforma regional

Alrededor de 100 empresas francesas mantienen inversiones en Panamá, entre ellas unas 30 filiales de grandes compañías. Varias utilizan al país como plataforma para sus operaciones regionales. Forissier destacó precisamente esa posición estratégica de Panamá para las empresas que buscan ampliar su presencia en Centroamérica y América Latina. “Panamá también es un tipo de puerta de entrada para nuestras compañías”, señaló. El ministro agregó que Francia busca diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales y empresariales con países considerados socios estratégicos. Durante el encuentro también se abordó la adecuación de las normas panameñas a estándares de la Unión Europea. Forissier manifestó que Francia continuará impulsando este proceso, al considerar que su avance es relevante para Panamá, sus empresas y autoridades.

Interés en atraer tecnología y empleo