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Agroferias del IMA este 16 de septiembre: conoce los puntos de venta a nivel nacional

El IMA anuncia los puntos donde habrá agroferias este miércoles 16 de septiembre
El IMA anuncia los puntos donde habrá agroferias este miércoles 16 de septiembre IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/09/2026 13:59
El IMA anunció dónde estarán sus agroferias este miércoles 16 de septiembre y recordó los requisitos para comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 16 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del miércoles 16 de septiembre a nivel nacional

Para el miércoles 16 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Sitio Lázaro en Tijeras en el distrito de Boquerón.

-Colón: Alcaldía de Colón en Espinar en el distrito de Colón.

-Panamá Este: Mercado Periférico de Pacora en el corregimiento de Pacora en el distrito de Panamá.

-Veraguas: Cancha multiuso de Los Ruices en el distrito de Las Palmas.

-Panamá Oeste: Cancha de baloncesto de Barriada Panamá en Veracruz en el distrito de Arraiján.

-Herrera: Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza en el distrito de Los Pozos.

-Darién: Instalaciones del MIDA en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Los Santos: Junta Comunal de Mogollón en el distrito de Macaracas.

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