Ajuste por tonelada del Canal no cambia monto anual de aportes, asegura el MEF

La reciente actualización del derecho por tonelada neta del Canal de Panamá no modifica el monto total anual de los aportes al Estado, sino la frecuencia de los pagos, aclaró el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.
“Lo que cambia es el flujo. Los aportes del Canal al Estado panameño, con los excedentes que son una vez al año, y lo otro son recurrentes en función del tonelaje y ese es mensual. Se revisaron los cálculos en base a la inflación, pasando de $1 a $1.75 por tonelada, pero eso no afecta el monto total anual, lo que afecta es la frecuencia de los pagos”, explicó Chapman.
El ministro detalló que el cálculo por tonelada, que llevaba cerca de 20 años sin revisarse, fue actualizado tomando en cuenta la inflación, pasando de $1 a $1.75 por tonelada.
“Se revisaron los cálculos en base a la inflación, pero eso no afecta el monto total anual. Lo que afecta es la frecuencia de los pagos”, puntualizó.
Chapman subrayó que el ajuste permitirá que el Estado reciba aportes más frecuentes, lo que mejora el flujo de ingresos públicos, sin alterar el compromiso global del Canal con las finanzas nacionales.
Durante la presentación de su presupuesto para la vigencia 2027, el Canal de Panamá aclaró que la actualización del derecho por tonelada neta no representa un aumento de peajes ni modifica las tarifas vigentes aplicables a los clientes del Canal.
Mencionó que el derecho por tonelada neta constituye un gasto para la Autoridad del Canal de Panamá, por lo que incide en su utilidad neta y margen operativo, pero no afecta los aportes al Tesoro Nacional, conformados por excedentes, derecho por tonelada y tasas por servicios.
Toda vez que para el proyecto de presupuesto para la vigencia del año fiscal 2027 (AF 2027) se prevén aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones, es decir, $414 millones más que los $3,194 millones aprobados para el AF 2026.
Además, se estiman otros pagos al Estado por $329 millones, correspondientes a impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo de los empleados del Canal, así como la cuota obrero-patronal. En conjunto, los aportes directos y otros pagos alcanzarían $3,937 millones.
El Canal contempla ingresos por $5,555 millones sustentado en una proyección de 10,750 tránsitos de buques de alto calado y 457.3 millones de toneladas CP/SUAB, bajo un escenario de condiciones hídricas retadoras, con posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte.
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...
Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...