Ajuste por tonelada del Canal no cambia monto anual de aportes, asegura el MEF

La reciente actualización del derecho por tonelada neta del Canal de Panamá no modifica el monto total anual de los aportes al Estado, sino la frecuencia de los pagos, aclaró el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.

“Lo que cambia es el flujo. Los aportes del Canal al Estado panameño, con los excedentes que son una vez al año, y lo otro son recurrentes en función del tonelaje y ese es mensual. Se revisaron los cálculos en base a la inflación, pasando de $1 a $1.75 por tonelada, pero eso no afecta el monto total anual, lo que afecta es la frecuencia de los pagos”, explicó Chapman.

El ministro detalló que el cálculo por tonelada, que llevaba cerca de 20 años sin revisarse, fue actualizado tomando en cuenta la inflación, pasando de $1 a $1.75 por tonelada.

“Se revisaron los cálculos en base a la inflación, pero eso no afecta el monto total anual. Lo que afecta es la frecuencia de los pagos”, puntualizó.

Chapman subrayó que el ajuste permitirá que el Estado reciba aportes más frecuentes, lo que mejora el flujo de ingresos públicos, sin alterar el compromiso global del Canal con las finanzas nacionales.