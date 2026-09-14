Fusiones y nuevos bancos: así se consolida el Centro Bancario de Panamá

La plaza bancaria de Panamá continúa consolidándose como un polo de atracción y un ‘refugio seguro’ para el capital y los depósitos de la región. La combinación de estabilidad económica, dinamismo competitivo y la llegada de nuevos actores internacionales sigue garantizando la resiliencia del centro financiero panameño.
De acuerdo con René Medrano, Ratings Manager de Moody’s Local para Centroamérica y República Dominicana, los atributos fundamentales que sostienen el atractivo de la banca local frente a otros mercados latinoamericanos se basan en la seguridad jurídica, la economía dolarizada, la estabilidad del sistema y la gestión sólida de las instituciones financieras.
“Panamá seguirá siendo atractivo para inversionistas que deciden repatriar sus recursos por un tema de seguridad, por un tema de estabilidad, porque encuentran muy conveniente tener su disponibilidad en un hub financiero como Panamá”, afirmó Medrano.
El analista de Moody’s explicó que, históricamente, cuando surgen tensiones o crisis en países vecinos de la región, importantes flujos de capital encuentran resguardo en Panamá. Asimismo, destacó que la capacidad de la banca panameña para otorgar crédito hacia el exterior ha sido un factor clave para mantener resultados positivos en la cartera total del sistema, diferenciándola de otros mercados centrados únicamente en el ámbito doméstico.
Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), reveló que el mercado panameño sigue despertando un fuerte interés internacional, confirmando que entidades de América del Sur están en trámite para iniciar operaciones en el país.
”Se anunció que hay varios bancos de América del Sur que están en franco proceso de buscar su licencia, y eso indica que somos un mercado que sigue siendo atractivo para nuevos jugadores”, detalló Berguido.
Respecto a las fusiones y adquisiciones registradas recientemente en la plaza, tanto la agencia calificadora como el gremio bancario coinciden en que responden a dinámicas naturales de consolidación. Berguido enfatizó que las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reflejan la solidez del proceso regulatorio.
“La SBP es quien da las licencias; en la medida que las otorga para nuevos bancos y autorizaciones para fusiones, es porque están seguros de eso y porque forma parte de un proceso natural de un mercado competitivo como el nuestro”, dijo.
En esa misma línea, el presidente de la ABP señaló que las uniones estratégicas buscan potenciar las instituciones. “Cuando un banco decide irse con otro es para hacer algo mejor, para que uno más uno no sean dos, sino tres. Hay fusiones, pero también hay bancos que están entrando al sistema”, contó.
Berguido destacó que la histórica competencia entre bancos nacionales e internacionales integrados en la ABP permite ofrecer al público condiciones financieras altamente ventajosas. “Entre más bancos, mejor: eso trae talento, inversión, capital y mejores prácticas. Eso hace que el país pueda ofrecerle al público las tasas de interés más bajas de todo el continente americano”, citando facilidades como préstamos hipotecarios a 30 años y créditos de autos a 7 años.
Panamá cuenta con 62 bancos dentro de su Centro Bancario Internacional, donde operan bancos nacionales e internacionales.
El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, destacó que los bancos representan cerca del 92% de los activos del centro financiero, el cual aporta alrededor del 6.8% del PIB nacional.
“No es poca cosa: solo los bancos generan 26 mil empleos directos y, si sumamos los indirectos, podemos hablar de hasta 100 mil puestos de trabajo, incluyendo seguros y casas de valores”, subrayó.
Ayón Wong enfatizó que el centro bancario ha mantenido un ritmo sostenido de crecimiento, lo que ha favorecido la llegada de nuevos actores internacionales.
En 2025, dijo, ingresó el BBVA, y para 2026 ya se otorgó licencia a un banco boliviano —el segundo más grande de ese país. Además, indicó que uno de los principales bancos de Ecuador solicitó retomar operaciones en Panamá, y otras entidades suramericanas han manifestado interés en establecerse en el país.
“Este panorama confirma la solidez y atractivo del sistema bancario panameño, que continúa consolidándose como plataforma regional para la expansión de instituciones financieras internacionales”, destacó el superintendente.
Durante este año, específicamente en julio, el grupo centroamericano Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. (ICC), sociedad controladora de Banco Cuscatlán y SISA Seguros, cambió su identidad corporativa a Grupo Financiero BSC. La evolución coincidió con la compra de la entidad bancaria Banistmo en Panamá.
Luego el 9 de junio, BAC Panamá y Multibank comenzaron su integración bajo la marca BAC, poniendo fin a un proceso que inició con la adquisición de Multi Financial Group. Con la culminación de la fusión operativa, BAC supera los $45 mil millones en activos y alcanza una cartera de crédito superior a los 32 mil millones de dólares en los seis países donde mantiene operaciones, consolidándose como uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica.
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