El 86% de las pymes sufrió incidentes de ciberseguridad durante el último año

El 86 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentó al menos un incidente de ciberseguridad durante el último año, según una encuesta global de Kaspersky realizada entre especialistas de seguridad de tecnologías de la información (TI) de organizaciones de 18 países.
La investigación incluyó 1.800 entrevistas en Brasil, México, Colombia, Francia, Alemania, Italia, España, India, Indonesia, Malasia, China, Tailaandia, Vietnam, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita, Turquía y Rusia.
El estudio advierte que los ciberdelincuentes utilizan contra las pymes métodos similares a los empleados contra grandes compañías. La tendencia está relacionada con la creciente digitalización de las empresas, la reducción de los costos para ejecutar ataques y el aprovechamiento de nuevas tecnologías y brechas de seguridad.
Solo el 14 % de las empresas con menos de 500 empleados logró evitar un incidente de ciberseguridad durante el periodo analizado. Según Kaspersky, la incorporación de más herramientas digitales amplía la superficie de ataque y las oportunidades que pueden aprovechar los actores maliciosos.
En América Latina, las organizaciones experimentaron distintos tipos de incidentes durante el último año. Entre las pymes, los más frecuentes fueron el phishing, con 24 %; los accesos remotos externos, con 15 %; y la explotación de vulnerabilidades de software, con 13 %.
Los exploits de día cero y los ataques que aprovechan relaciones de confianza registraron una menor frecuencia, aunque cada una de estas amenazas afectó al 8 % de las organizaciones.
La distribución de los incidentes fue similar entre empresas de distintos tamaños. Sin embargo, el malware masivo, el ransomware, el compromiso del correo electrónico empresarial (BEC, por sus siglas en inglés) y la explotación de vulnerabilidades relacionadas con inteligencia artificial tuvieron una presencia ligeramente mayor en compañías con más de 500 empleados.
Entre los factores que más pueden aumentar las posibilidades de éxito de un ciberataque en las pymes latinoamericanas destacan las brechas relacionadas con el personal.
La falta de experiencia entre los trabajadores de seguridad de TI fue señalada por el 26 % de los participantes, mientras que la falta de conocimientos de ciberseguridad entre los empleados que no pertenecen al área de TI alcanzó el 24 %.
También fueron identificados como factores de riesgo el uso de software y hardware desactualizados (22 %), la elevada carga de trabajo de los departamentos de seguridad de TI (21 %) y las políticas insuficientes de seguridad de TI (20 %).
Los resultados muestran que la exposición de las pymes no depende únicamente de las herramientas tecnológicas disponibles. La preparación del personal y la capacidad de las empresas para establecer y mantener políticas de seguridad también forman parte de los factores que pueden determinar su vulnerabilidad.
Más presupuesto para ciberseguridad
Frente a este escenario, el 82% de las pymes incrementó su presupuesto de ciberseguridad este año. Entre las empresas que aumentaron su inversión, el 41 % destinó nuevos recursos a ampliar sus equipos de TI y seguridad, mientras que el 30 % los utilizó para migrar hacia soluciones más avanzadas, como XDR, NDR y SIEM.
“Las PyMEs ya no enfrentan amenazas menores por ser organizaciones más pequeñas ni por considerar que sus activos no son de interés para los ciberdelincuentes”, aseguró Fernando Sánchez, gerente de Canales para el Norte de América Latina en Kaspersky.
Sánchez señaló que los atacantes utilizan técnicas cada vez más diversas, incluidas herramientas de inteligencia artificial y el robo de credenciales, para encontrar puntos de entrada y comprometer las operaciones de las empresas.
A su juicio, muchas compañías en crecimiento deben responder con equipos de seguridad reducidos, presupuestos limitados y escasez de especialistas, mientras persisten problemas como la falta de capacitación de los empleados y las defensas fragmentadas.
El ejecutivo planteó la necesidad de una estrategia de seguridad integral, sencilla de gestionar y capaz de crecer al ritmo del negocio. También consideró que recurrir a un proveedor local de servicios de seguridad puede ser una alternativa, siempre que cuente con las capacidades y soluciones necesarias.
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