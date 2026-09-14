El 86% de las pymes sufrió incidentes de ciberseguridad durante el último año

El 86 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentó al menos un incidente de ciberseguridad durante el último año, según una encuesta global de Kaspersky realizada entre especialistas de seguridad de tecnologías de la información (TI) de organizaciones de 18 países. La investigación incluyó 1.800 entrevistas en Brasil, México, Colombia, Francia, Alemania, Italia, España, India, Indonesia, Malasia, China, Tailaandia, Vietnam, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita, Turquía y Rusia. El estudio advierte que los ciberdelincuentes utilizan contra las pymes métodos similares a los empleados contra grandes compañías. La tendencia está relacionada con la creciente digitalización de las empresas, la reducción de los costos para ejecutar ataques y el aprovechamiento de nuevas tecnologías y brechas de seguridad. Solo el 14 % de las empresas con menos de 500 empleados logró evitar un incidente de ciberseguridad durante el periodo analizado. Según Kaspersky, la incorporación de más herramientas digitales amplía la superficie de ataque y las oportunidades que pueden aprovechar los actores maliciosos.

Phishing, vulnerabilidades y accesos remotos

En América Latina, las organizaciones experimentaron distintos tipos de incidentes durante el último año. Entre las pymes, los más frecuentes fueron el phishing, con 24 %; los accesos remotos externos, con 15 %; y la explotación de vulnerabilidades de software, con 13 %. Los exploits de día cero y los ataques que aprovechan relaciones de confianza registraron una menor frecuencia, aunque cada una de estas amenazas afectó al 8 % de las organizaciones. La distribución de los incidentes fue similar entre empresas de distintos tamaños. Sin embargo, el malware masivo, el ransomware, el compromiso del correo electrónico empresarial (BEC, por sus siglas en inglés) y la explotación de vulnerabilidades relacionadas con inteligencia artificial tuvieron una presencia ligeramente mayor en compañías con más de 500 empleados.

El factor humano pesa en el riesgo