Premios Emmy 2026: ‘The Pitt’ y ‘La maldición de Widow’s Bay’ triunfan en la ceremonia

En la noche del pasado lunes 14 de septiembre, se llevó a cabo la 78.ª edición de los premios Emmy, una gala en la que las producciones más destacadas de la temporada compitieron por los principales reconocimientos de la industria. Entre los grandes ganadores de la noche estuvieron “The Pitt”, que se impuso como mejor serie dramática, y “La maldición de Widow’s Bay”, que obtuvo el premio a mejor serie de comedia. La ceremonia fue presentada por la actriz Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales.

Principales ganadores de los Emmy 2026

Mejor serie dramática Ganadora: The Pitt. La producción volvió a destacar en la categoría principal de drama, consolidándose entre las series más reconocidas de esta edición.

Mejor serie de comedia

Ganadora: La maldición de Widow’s Bay. La serie se impuso en la categoría de comedia y también consiguió reconocimientos en apartados de actuación, dirección y guion.

Mejor serie limitada o antológica Ganadora: DTF St. Louis.

La producción superó a otras nominadas, entre ellas La bestia en mí, Bronca, Love Story y Su peor pesadilla. Mejor actriz protagonista de drama Ganadora: Rhea Seehorn, por Pluribus. La intérprete obtuvo el reconocimiento por su trabajo en la serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, conocido por su participación en Breaking Bad.

Mejor actor protagonista de drama Ganador: Noah Wyle, por The Pitt. El actor fue reconocido por su interpretación en la serie ambientada en un hospital de urgencias. Mejor actriz protagonista de comedia

Ganadora: Jean Smart, por Hacks. La actriz consiguió el premio por su papel en la serie de comedia, que llegó a los Emmy tras concluir su historia. Mejor actor protagonista de comedia Ganador: Matthew Rhys, por La maldición de Widow’s Bay.

El intérprete se llevó el galardón en una categoría que también incluyó a Steve Carell, Jason Segel y Martin Short entre los nominados. Mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión Ganadora: Sally Field, por Criaturas luminosas. La veterana actriz fue reconocida en esta categoría, en la que competía con intérpretes como Claire Danes y Carey Mulligan.

Mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión Ganador: Matthew Rhys, por La bestia en mí. El actor también figuró entre los premiados por su trabajo en una producción de esta categoría. Mejor actor de reparto de drama Ganador: Tom Pelphrey, por Task. El intérprete obtuvo el reconocimiento frente a otros nominados de producciones como The Pitt, Slow Horses y Pluribus.

Mejor actriz de reparto de drama Ganadora: Allison Janney, por La diplomática. La actriz fue premiada por su interpretación en la serie dramática. Mejor actor de reparto de comedia Ganador: Stephen Root, por La maldición de Widow’s Bay.

El actor se impuso en una categoría que incluyó a Harrison Ford, Colman Domingo y Tyler James Williams. Mejor actriz de reparto de comedia Ganadora: Kate O’Flynn, por La maldición de Widow’s Bay. La producción sumó otro reconocimiento gracias a la actuación de O’Flynn.

Mejor dirección de una serie dramática Ganadora: Slow Horses, por el episodio “Scars”. La serie de espionaje obtuvo el premio en esta categoría, por encima de producciones como The Pitt y Pluribus. Mejor guion de una serie dramática

Ganadora: Pluribus, por el episodio “We Is Us”. La producción consiguió otro reconocimiento importante por su escritura. Mejor guion de una serie de comedia Ganadora: La maldición de Widow’s Bay, por el episodio “Welcome to Widow’s Bay!”.

La serie también fue reconocida por su trabajo de guion en la categoría de comedia. Mejor programa de variedades Ganador: The Late Show with Stephen Colbert. El programa se impuso ante producciones como The Daily Show, Jimmy Kimmel Live y Saturday Night Live.