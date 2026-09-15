Rescatan a 18 personas tras el hundimiento de un catamarán entre Taboga y Taboguilla

Un total de 18 personas fueron rescatadas luego de que un catamarán enfrentara una emergencia marítima y terminara hundiéndose en aguas ubicadas entre las islas de Taboga y Taboguilla.
Según informó el Servicio Nacional Aeronaval, ante la situación, se activó de inmediato un operativo de rescate que incluyó el despliegue de cuatro embarcaciones y personal especializado, con el objetivo de salvaguardar la vida de quienes se encontraban a bordo.
Las unidades de respuesta lograron poner a salvo a 16 pasajeros y dos tripulantes, en una maniobra que se desarrolló contra el reloj mientras la embarcación se hundía.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las personas rescatadas fueron trasladadas hacia un puerto seguro, donde recibirían atención médica y la asistencia necesaria.
Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre las causas que provocaron la emergencia marítima.
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