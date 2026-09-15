Rescatan a 18 personas tras el hundimiento de un catamarán entre Taboga y Taboguilla

Un total de 18 personas fueron rescatadas luego de que un catamarán enfrentara una emergencia marítima y terminara hundiéndose en aguas ubicadas entre las islas de Taboga y Taboguilla.

Según informó el Servicio Nacional Aeronaval, ante la situación, se activó de inmediato un operativo de rescate que incluyó el despliegue de cuatro embarcaciones y personal especializado, con el objetivo de salvaguardar la vida de quienes se encontraban a bordo.

Las unidades de respuesta lograron poner a salvo a 16 pasajeros y dos tripulantes, en una maniobra que se desarrolló contra el reloj mientras la embarcación se hundía.