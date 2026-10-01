‘Panamá tiene potencial’, afirma Gabriel Diez; el reto es convertirlo en oportunidades

“Panamá tiene un enorme potencial y puede ser mucho más de lo que es hoy”, afirmó Gabriel Diez, presidente saliente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), durante la apertura del Encuentro Empresarial “Modelo de Sostenibilidad Económica del País”, este jueves 1 de octubre.

Diez sostuvo que el desafío pasa por pensar en el país que se quiere construir a largo plazo y en las oportunidades que ese desarrollo debe generar para la población.

“¿Qué tipo de gobierno estamos construyendo para que a todos nos vaya bien, no solamente este año, sino también dentro de diez años?”, planteó durante su intervención.

El dirigente empresarial vinculó esta discusión con las experiencias de personas y sectores que enfrentan retos relacionados con el empleo, el emprendimiento, la producción y las oportunidades para los jóvenes.

Mencionó como ejemplos al joven chef Jaime, quien emprendió un restaurante en San Miguelito; a Nayarit, quien hace poco menos de un año consiguió su primer empleo formal; a productores de Azuero que enfrentan incertidumbre sobre el precio al que podrán vender sus cosechas, y a Adriana, una ingeniera que, pese a haberse graduado con honores, se pregunta si su futuro estará en Panamá o en otro país.

También hizo referencia a los más de 5,000 estudiantes del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) que buscan convertirse en profesionales y salir adelante.

“Ellos no van a leer los informes económicos; sin embargo, viven, sienten cada cifra que discutimos”, señaló Diez, al destacar la necesidad de relacionar los indicadores económicos con la realidad cotidiana de la población.

Diálogo entre sectores

El Encuentro Empresarial “Modelo de Sostenibilidad Económica del País” reunió a representantes de sectores como el comercio, la construcción, la industria, el turismo, las minas y canteras, así como de las actividades marítimas y portuarias.

Durante el encuentro se analizaron los retos y las condiciones necesarias para impulsar la inversión y generar nuevas oportunidades de empleo.

En declaraciones a la prensa, Diez destacó la importancia de generar confianza para atraer inversiones y fortalecer el mercado laboral.

“En temas de inversión, la confianza genera inversión y la inversión genera empleo”, afirmó.

También mencionó la necesidad de combatir la corrupción y reducir la burocracia estatal para mejorar las condiciones de la actividad empresarial.

Arturo Siu, de la Asociación Panameña de Exportadores, subrayó el desempeño del sector agroindustrial y señaló que las exportaciones muestran un comportamiento positivo, tanto en el ámbito industrial como agroindustrial.

No obstante, advirtió que uno de los principales desafíos para las actividades productivas y las exportaciones está relacionado con los efectos del fenómeno de El Niño.

Por su parte, Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, comentó que el comportamiento del comercio en Panamá debe analizarse desde dos perspectivas: el movimiento de reexportación generado por la Zona Libre y el comercio interno.

En ese sentido, Barría dijo que el comercio de la Zona Libre ha mostrado crecimiento y que su comportamiento también se refleja en los indicadores de la economía nacional.

En el encuentro también se abordaron temas relacionados con la generación de empleo, la inversión y la competitividad, así como la necesidad de adaptar el modelo económico a las nuevas demandas del país.

Diez recordó que, durante sus dos años al frente del Conep, participó en conversaciones con distintos sectores del país, en las que se plantearon iniciativas y se abordaron temas difíciles.

“Me tocó sentarme en muchas mesas para conversar del país”, dijo, al referirse a encuentros con autoridades, trabajadores, educadores y estudiantes, emprendedores y pequeños productores, así como con desempleados y personas que viven de la informalidad.

El presidente saliente del Conep agradeció a los gremios, al equipo de la organización y a quienes cuestionaron sus planteamientos, al considerar que esos cuestionamientos también lo llevaron a escuchar mejor.

Diez agradeció, además, a Raúl Montenegro, quien asumirá la responsabilidad de continuar con el resto del período al frente del Conep, y expresó su disposición de colaborar durante esta nueva etapa.

Montenegro estará al frente del Conep hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando culmina el período de la actual Junta Directiva.