Quesos y lácteos: la industria busca ganar competitividad

El sector lácteo panameño mantiene “estable” la compra de leche nacional, pero enfrenta el desafío de aumentar la producción y mejorar su competitividad ante la entrada de productos importados, afirmó Emilio Ho Chang, presidente de la junta directiva entrante de la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (Aproquelpa).

En entrevista con La Estrella de Panamá, Ho Chang explicó que el 85% de las fincas lecheras activas en Panamá corresponden a productores de leche grado C, -utilizada para la elaboración de quesos, yogures y derivados- constituidos principalmente por pequeñas y medianas empresas (pymes) y productores rurales, mientras que el gremio procesa el 80% de esta producción, contribuyendo a la generación de empleos en comunidades del interior del país.

Indicó que actualmente las empresas que integran el sector compran toda la leche que producen los ganaderos nacionales, con un volumen que ronda los 66 millones de litros anuales. “En este momento está estable (el sector lácteo). Toda la leche que se produce se está comprando, que es lo más importante”, señaló Ho Chang, este miércoles, 30 de septiembre, tras tomar posesión como presidente de la junta directiva de Aproquelpa, para el periodo 2026-2028.

Para el dirigente, uno de los principales retos es revertir la tendencia de la producción nacional y lograr que el sector continúe creciendo y atrayendo a nuevas generaciones.

“Tenemos que ver cómo aumentamos la producción nacional, de tal manera que podamos inspirar a las futuras generaciones de que es un sector fuerte que sigue creciendo, que sigue innovando y que eso no va a parar”, sostuvo.

A su juicio, este esfuerzo debe estar acompañado de una estrategia para generar nuevos mercados. “Tenemos que trabajar de la mano: crear mercado y, a su vez, aumentar la producción nacional”, afirmó.

Ho Chang recalcó que el futuro de la industria láctea depende de la sostenibilidad y articulación de toda la cadena productiva.

“Panamá tiene oportunidades para ampliar sus mercados y desarrollar productos nacionales, pero para aprovecharlas se debe fortalecer la capacidad productiva”, sostuvo Ho Chang, quien agradeció a las instituciones del Estado y demás aliados por los espacios de trabajo y reiteró la disposición del sector de construir soluciones conjuntas que permitan atender los retos y aprovechar las oportunidades de crecimiento de la industria.

No obstante, subrayó que “el desarrollo del sector lácteo requiere la participación de toda la cadena, gobierno, productores, industrias, proveedores, comercio, academia y consumidores”, agregó el dirigente gremial, al destacar la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos actores para fortalecer la producción nacional, generar valor agregado y consolidar una industria láctea con mayor capacidad de crecimiento y acceso a nuevos mercados