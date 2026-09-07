El sector pesquero panameño se consolida como el principal motor de exportación

El sector pesquero panameño reafirma su liderazgo en la economía nacional al registrar un total de $158.5 millones en exportaciones a julio de 2026. Esta cifra representa un crecimiento del 5.6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y abarca cerca del 25 % de la totalidad de bienes exportados por el país.

Según datos recopilados por la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industria (INTELCOM/MICI), el subsector de pescados, crustáceos y moluscos encabezó la oferta exportable con $119.50 millones (75.4 % del total del sector). En este segmento destacan los camarones congelados, posicionados como el producto número uno en el Top 10 de exportaciones panameñas.

Eduardo Carrasquilla, administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), ratificó la preponderancia del camarón congelado en el comercio exterior y señaló a Estados Unidos, la Unión Europea y China Taiwán como los principales destinos internacionales.

Además, dijo, el 87.7 % de los envíos pesqueros ingresaron a mercados globales amparados en acuerdos comerciales preferenciales, reflejando una demanda sólida y sostenida por los productos marinos panameños.

El informe de INTELCOM detalla también la aportación de otros rubros clave del sector pesquero: